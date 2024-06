Camila Homs fulminó a Rodrigo De Paul por ataque de furia: "Yo sé lo que viví"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1798376531703808235&partner=&hide_thread=false Cami Homs respondió a todo y opinó sobre la canción que Tini le dedicó: “Que diga lo que quiera, yo sé lo que viví”.@socioseltrece pic.twitter.com/RGMwBdyoOX — eltrece (@eltreceoficial) June 5, 2024

También hubo balas para Tini Stoessel...

Cuando el cronista de Socios del Espectáculo le preguntó por la polémica canción de Tini Stoessel en su contra, Camila Homs aseguró: “No me movió nada, no me afectó para nada, es una canción...”.

Y continuó: “ Que diga lo que quiera, yo sé lo que viví, las cosas que pasé, lo que es verdad y lo que es mentira, imaginate si me voy a guiar por la letra de una canción, jamás lo haría”, expresó contundente.

Camila Homs prefiere a Rocío Robles antes que a Tini Stoessel para Rodrigo De Paul

Ante el rumor que deslizó Ángel De Brito sobre el affaire entre la modelo Rocío Robles y Rodrigo De Paul, Camila Homs opinó del tema. "Me parece una bomba ella así que la felicito, lo felicito a él más que a ella", disparó jocosa.

Además, expresó: " Creo que hacen linda pareja". Y agregó: " Mientras quiera a mis hijos todo bien", con un picante palito para Tini Stoessel. Cabe recordar que una de las cosas que prohibió en su momento Homs a De Paul fue que la cantante se vinculara con los menores de edad.

Sin embargo, en medio de los rumores de Rocío Robles, Ángel de Brito sorprendió con otra modelo que estaría interesada en el jugador y también habría asistido al cumpleaños del "Motorcito". Se trata de Sofía Jujuy Giménez.

"Me gusta la pareja", expresó De Brito. "Jujuy se lo quiso levantar, le gustó y por algo la invitaron también", disparó el conductor.

Cami Homs habló a solas con LAM

Se refirió a Rocío Robles y los rumores que la vinculan con Rodrigo de Paul.



Se refirió a Rocío Robles y los rumores que la vinculan con Rodrigo de Paul.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/duV3er5XlQ — infoenlared.com (@InfoenlaredC) June 5, 2024

