Belén Francese le pega a Ofelia Fernández y su "ignorancia"

“No puedo ver ni terminar de ver el caso del bebito de 5 años, solo necesito que ese monstruo hijo de puta muera en la cárcel o antes. Angelito de dios ya estás con tu mami la virgen, que te abrace y consuele siempre. QEPD”, había compartido en la semana Francese tras el suceso, a lo que también agregó:

No puedo, lloro y me duele el pecho. Como no escucharon la denuncia, no puedo tolerarlo, como existen bestias así. Hagan algo @alferdez. Cambien las leyes, controlen si la gente está capacitada para tener bebes, y quien los tiene

La actriz se había demostrado en descontento con el caso, es por eso que salió con los tapones de punta contra la joven legisladora. Además, aclaro no ser parte del colectivo de actrices y remarco su característica 'selectiva' de algunos casos, a los cuales se le da mas relevancia que otros.

Y empatizo tmb soy actriz pero no pertenezco al colectivo!!!!! El cual NO COMPARTO su accionar varias veces comprobado SELECTIVO. — Belen Francese (@belufrancese) December 2, 2021

Pero eso no es todo, la que además se mostró en contra del comentario de Ofelia fue la conductora de A24, Viviana Canosa, que tras el tuit, comentó:

Tanto verde no los deja ver nada. ¿Cómo ninguna dice nada de Lucio? Podría ser el hijo de cualquiera. Pero cierto que para ustedes los hijos no son desde la concepción, no sé muy bien desde qué momento ustedes respetan la vida de una criatura. Pero de Lucio no habló ninguna porque se les termina el curro del pañuelo verde

Asimismo, la conductora criticó a la legisladora, la acusó de mirar solo el caso de Thelma Fardin entre todas las polémicas de abusos, y disparo:

Ofelia, ¿qué es lo primero que se te ocurre cuando un violador o un asesino sale de la cárcel y no tiene a dónde ir a vivir? Ir a buscar a la víctima de nuevo. Pero no, todo es 'Thelma Fardin, estamos con vos, muerte a Darthes'. Es lo único que saben decir. Es lo único que saben hacer. ¿Y Mavis? Dale, yo las banco a todas. Quiero que todo el colectivo verde tuitee por Mavis ¿Qué diferencia tiene Mavis con Thelma Fardin?