Balotaje 2023: La farándula argentina ya votó y Nancy Dupláa prendió velas

Yo soy patriota. A mí me interesa mucho el país. Hoy es una elección diferente a todas las demás. Hay cosas decisivas que hay que cambiar para no seguir igual...Que cada cual vote lo que desea y que no nos equivoquemos al votar. Y si nos equivocamos, que Dios nos ayude. Todos queremos que este país vuelva a ser lo que era Yo soy patriota. A mí me interesa mucho el país. Hoy es una elección diferente a todas las demás. Hay cosas decisivas que hay que cambiar para no seguir igual...Que cada cual vote lo que desea y que no nos equivoquemos al votar. Y si nos equivocamos, que Dios nos ayude. Todos queremos que este país vuelva a ser lo que era

Susana Giménez ya emitió su voto.#Rivadavia630 pic.twitter.com/hNBEY2Optv — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 19, 2023

"Espero que no nos equivoquemos, y que pasan cosas peores en el mundo, ayer se murió una fanática de Taylor Swift", dijo Susana para desdramatizar la elección de hoy, sea cual sea el resultado, pese que abiertamente apoya a Bullrich-Milei.

Estoy expectante como todos los argentinos, gane quien gana hay cosas que tienen cambiar, la gente no puede no tener cloaca en el 2023. Hoy es el día de la patria, veremos qué pasa. Hay que bajar un poco los impuestos, hay que poner cloacas, poner agua Estoy expectante como todos los argentinos, gane quien gana hay cosas que tienen cambiar, la gente no puede no tener cloaca en el 2023. Hoy es el día de la patria, veremos qué pasa. Hay que bajar un poco los impuestos, hay que poner cloacas, poner agua

Otra que se pronunció en este balotaje Milei-Massa, es Pamela Sosa, la modelo que fue víctima de mala praxis de Anibal Lotocki y dejo entrever que el cirujano estaría recibiendo apoyo off the record de una importante figura de la política para ‘zafar’ de la Justicia.

image.png

Por su parte, el posteo en Instagram de Nancy Dupláa, la actriz y militante kirchnerista -tal como su marido Pablo Echarri-, generó desde respaldo en redes hasta risas de contrincantes ideológicos. Es que la exprotagonista de Montaña Rusa, subió una foto de un altar con velas, un rosario, la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi, además de la presencia 'mística' en fotos de Néstor Kirchner, otra de Eva Perón, dos muñecos con las figuras de ambos y el icónico pañuelo verde del aborto.

image.png

La legendaria conductora Mirtha Legrand, la modelo y panelista Mica Vicionte, la topmodel y empresaria Pampita, la relatora deportiva y militante K Angela Lera y otros famosos que también acudieron a las urnas en la jornada de este domingo.

image.png "Mi expectativa es que se calme el país, que vivamos en paz, que vivamos mejor todos...Que la gente no pase hambre, que viva mejor", sostuvo Mirtha tras votar y añadió: " Que nosotros vivamos mejor, más armoniosos, que nos queramos un poco más, antes nos queríamos los argentinos".

image.png

image.png

image.png

Por último, la hija del Diez, un acérrimo defensor del Kirchnerismo, Dalma Maradona, manifestó en redes el “no voto a Milei” con una breve reflexión que compartió en su Instragram. "Entiendo que todos estamos enojados y cansados pero hay cosas con las que no puedo negociar", planteó.

image.png

La humorista y esposa de Sebastián Wanraich, Dalia Gutmman lanzó en su Twitter/X “voto a Massa sobre todo por el convencimiento de no votar a Milei".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDaliaGutmann%2Fstatus%2F1726231471818788926&partner=&hide_thread=false Voto a Massa sobre todo por el convencimiento de no votar a Milei — Dalia Gutmann (@DaliaGutmann) November 19, 2023

