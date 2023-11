Juan Nápoli sorteará un auto 0km si gana Javier Milei

El escándalo sexual que protagonizó Juan Nápoli

Es preciso recordar que hace algunos días Juan Nápoli fue denunciado penalmente por una joven por extorsión. Laura Vázquez estuvo como invitada en un programa de C5N y mostró fotos de ambos y polémicos audios del banquero. "Yo tuve una relación amorosa con Juan", aseguró y especificó que el vínculo sentimental comenzó en junio.

Según lo declarado en el ciclo televisivo, luego de las elecciones generales comenzaron las extorsiones y agregó que después de que su esposa descubriera el amorío entre los dos, el presidente del Banco de Valores la hostigó por WhatsApp.

Por su parte, posteriormente, el asesor libertario se defendió: "Soy inocente y que no he cometido ilícito alguno, por lo que ya me he puesto a disposición de la Fiscalía y Juzgado intervinientes”.

------------------

Más contenido en Urgente24:

HRL negó que será Ministro de Economía de Sergio Massa

Lilia Lemoine fue a votar pero los comicios estaban cerrados

Vigilia de Sergio Massa y Javier Milei, con foco en la fiscalización

Qué hacer si faltan boletas de un candidato

Elecciones 2023; las polémicas del ayer, definen el hoy