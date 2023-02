Armie Hammer reaparece: Drogas, abusos y adicción al sexo

Allí, las mujeres alegaban que habían sido maltratadas, golpeadas y abusadas por el actor, pero lo que señala el autor de la entrevista en Mail Air, James Kirchick, es que ninguna de ellas presentó cargos judiciales, o abrió una causa por violación, a pesar de haber aportado a diversos medios de comunicación registros digitales de sus perturbadoras conversaciones con el intérprete del Llanero solitario.

Después del movimiento #MeToo donde se destaparon los abusos sexuales del poderoso productor Harvey Weinstein y por los que pasará 23 años en prisión, Hollywood se pronunció “cero tolerancia” ante estos delitos. En el medio de este contexto, se desarrolló el escándalo sexual de Hammer, por lo que la respuesta del ambiente artístico fue la misma.

Armie Hammer: Robert Downey Jr. estaba detrás de él

Esta persona, que pasó de ser el bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer y manejar una apretada agenda con nombres como Henry Cavill, Johnny Depp, Julia Roberts o Sean Penn, a vender tiempos compartidos en las Islas Caimán, fue posteriormente salvaguardada bajo el ala del primer patrón de las causas perdidas, Robert Downey Jr. ya que Hammer también se encontraba bajo el abuso de sustancias.

El intérprete de Iron-man, quien también posee una hollywoodense historia de redención en el plano artístico, fue quien le dio una vivienda a Hammer mientras se desintoxicaba y no conforme con eso, fue su principal apoyo financiero. Hammer fue contundente al hablar sobre la cultura de la cancelación, de la que él alega haber sido víctima:

Hay ejemplos en todas partes, Robert (Downey Jr.) es uno de ellos. Personas que pasaron por esas cosas y encontraron redención a través de un nuevo camino. Y eso, creo, es lo que falta en esta era de la cultura de la cancelación y la mafia woke [...] En el momento en que alguien hace algo malo, se les desecha. No hay posibilidad de rehabilitación Hay ejemplos en todas partes, Robert (Downey Jr.) es uno de ellos. Personas que pasaron por esas cosas y encontraron redención a través de un nuevo camino. Y eso, creo, es lo que falta en esta era de la cultura de la cancelación y la mafia woke [...] En el momento en que alguien hace algo malo, se les desecha. No hay posibilidad de rehabilitación

SINGLE_USE_ONLY_Armie_Hammer_2.webp

La dinastía Hammer, un pasado con rincones ocultos

La familia del protagonista de Call Me by Your Name posee un intrincado pasado que se codea con figuras políticas estadounidenses y fiestas en la mansión Playboy, como refleja el artículo más leído de Vanity Fair, La caída de Armie Hammer: una saga familiar de sexo, dinero, drogas y traición.

Pero en el caso de Armie Hammer, reconoció que su interés por el sadomasoquismo inició luego de ser abusado sexualmente por un pastor de la iglesia, cuando sólo tenía 13 años. Allí admite que el haber sido una víctima de abuso sexual marcó un ‘precedente peligroso‘ en su vida, y en la que alega haber desarrollado una adicción al sexo:

Eso introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control [...] Estaba impotente en esa situación. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora en donde no tenía control. Entonces, mis intereses fueron: quiero tener el control de la situación, sexualmente Eso introdujo la sexualidad en mi vida de una manera que estaba completamente fuera de mi control [...] Estaba impotente en esa situación. La sexualidad me fue presentada de una manera aterradora en donde no tenía control. Entonces, mis intereses fueron: quiero tener el control de la situación, sexualmente

¿Este será un caso de redención hollywoodense, como hemos visto en la figura de Johnny Depp o Robert Downey Jr.? No lo sabemos. Hasta el momento, los hechos que figuran en torno a la investigación sobre las acusaciones de abuso son indefinidos y sólo cuentan con una condena social.

De acuerdo con Mail Air, en la investigación enviada a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles a raíz de las acusaciones de violación, la parte acusadora se negó incluso a cooperar con la causa para que avance.

