A24 la productora que destruyó a Hollywood y el streaming

image.png Las películas de terror de A24 son consideradas joyas. Raras. Minuciosas. Sin mucho presupuesto. Totalmente fuera de lo que hace Warner con El Conjuro por poner un ejemplo.

El streaming también fue víctima de A24:

El modo de hacer cine de la productora poco a poco fue entusiasmando a los grandes estudios y hasta incluso hoy en día se habla de cómo Scream V bien podría haber sido producida por A24. O cómo la ganadora de siete Oscars Everything Everywhere All At Once podría ser otra película de Marvel.

A24 ya no es un estudio cerrado o cien por cien de autor, sino que dejó de lado su fase indie y adquirió una muchísimo más mainstream. Ahora todo el mundo esta atento a ellos. Y saben que tienen que apostar por nuevos horizontes a su manera.

La Película que FUSIONA Todos Los Géneros I Everything Everywhere All At Once [recomendación]

Incluso HBO apostó por A24 para la exitosísima serie adolescente y coming of age de Euphoria que da un repaso muy oscuro por los excesos de la juventud primermundista.

Euphoria | Trailer Oficial | HBO

A24 tuvo un momento en el que realizó cine de manera novedosa y a veces demasiado…pretenciosa. Si bien ahora no es tan sí, la productora sigue marcando el liderazgo en Hollywood y en el streaming. Destruyó por completo las viejas fórmulas de estudio y trajo a colación la libertad autoral.

