Amazon vs. Netflix: Escándalo y derrota total en los Oscars 

Esa idea de discurso moralista siguió esparciéndose en redes con mayor o menor aceptación.

image.png

"No, no es perfecta, pero "Argentina, 1985" tiene dos méritos gigantescos: no solo vuelve a instalar la valentía de la democracia en juzgar a los genocidas sino que además demuele el mito K de que con ellos empezaron los derechos humanos. Para mí con eso ya ganó más que el Oscar."

image.png

"Sin novedad en el frente tiene un presupuesto declarado de 20 millones de usd (?), Argentina 1985 nucho menos de la mitad, hoy será, como David frente a Golliat. Netflix vs Amazon y los miles de millones en juego. Mientras tanto, los negacionistas se evenenan en su odio.."

Argentina vs. Alemania un clásico futbolístico que saltó al cine:

Oscar-Verleihung: „Im Westen nichts Neues“ ist bester internationaler Film

Hay un debate instalado que es menester que vaya ganando más y más relevancia: se cree que el arte tiene que dejar un mensaje positivo o cuanto menos moralista. Esto es un error. El cine, tal como la pintura, el dibujo, la música, la arquitectura o la literatura, no tiene por qué dejar algún mensaje sobre derechos humanos o grandes victorias a cambio de sacrificios. ¿Pero y si sí lo hace? ¿Entonces hay que valorar más un final feliz que uno trágico?

Depende. Depende de qué forma este contado, de qué manera el montaje acompañe al guion, de qué manera la cinematografía acompaña los planos, y de qué manera el director y los productores acierten en la construcción de X relato.

image.png Argentina 1985 ya había perdido en la categoría Mejor Película Extranjera en los premios BAFTA. Punto crítico.

Entre Amazon y Netflix se armó una interesante dicotomía entre sus nominadas. Por un lado, Argentina 1985 cierra con broche de oro al condenar a algunos de los más asquerosos militares de la Argentina y deja a la dupla de Darín-Lanzani victoriosos. Por otro, Sin Novedades en el Frente, tiene un final oscuro en el que los protagonistas perecen de formas terribles.

Así que no. No se trata de dejar un mensaje moralista e iluminador, sino de narrar de la manera más entretenida posible todos los elementos a disposición. Al público hay que entretenerlo (no confundir con divertirlo). Tampoco el film debería por qué ser original; Alemania no deja de producir cintas sobre las Guerras Mundiales y Argentina sigue apostando por el clima dictatorial de los ochenta.

image.png Debut actoral para el protagonista de Sin Novedades en el Frente.

En realidad, es una cuestión de narrativa y quehacer cinematográfico. De arte y espectáculo. Y en eso último… los germanes marcaron diferencia.

