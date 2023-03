El éxito de HBO que presiona a Amazon Prime, apuran serie

Será enorme, espera Amazon

image.png Si se hace bien, tiene todas las posibilidades para convertirse en algo más grande que Juego de Tronos.

En el 2022 se informó que la serie God of War estaba en desarrollo en Amazon Prime Video con los creadores de The Expanse, Mark Fergus y Hawk Ostby, y el showrunner de La Rueda del Tiempo, Rafe Judkins. Aunque ha habido pocas actualizaciones en la serie, que permanece en un desarrollo muy temprano, desde entonces ha habido algunas señales prometedoras.

Al igual que The Last of Us de HBO con Neil Druckmann, God of War de Prime Video ha incorporado a uno de los autores intelectuales de los juegos, Barlog, como productor ejecutivo. Un ejecutivo de Amazon también prometió que el programa God of War será una adaptación fiel, que es la razón por la cual The Last of Us de HBO tiene un enorme éxito. Aunque Druckmann y el co-creador Craig Mazin se desviaron de la trama original y ampliaron el material. Con The Last of Us de HBO poniendo el listón increíblemente alto, solo el tiempo dirá si la serie God of War puede acercarse.

The Last of Us | Tráiler episodio 9 | HBO Max

