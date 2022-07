A cuatro meses del 'slapgate', una reflexión de Will Smith

“También quiero disculparme con la madre de Chris... Vi una entrevista que le hicieron a la mamá de Chris y me di cuenta que tampoco la tuve en cuenta, no estaba pensado en cuánta gente saldría lastimada en ese momento. Entonces quiero disculparme con la madre de Chris, con la familia de Chris, especialmente con Tony Rock [el hermano del humorista]. Con Tony teníamos una gran relación, era mi amigo y esto que pasó es probablemente irreparable”, continúa Smith.

“Pasé los últimos tres meses repasando y tratando de entender los alcances y complejidades de lo sucedido en ese momento, no voy a tratar de desarrollar todo eso ahora mismo, pero sí quiero decirles que no hay ni una pequeña parte dentro mío que sienta que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, señala luego con especial énfasis.

La segunda pregunta que responde Smith es: “Luego de que Jada expresara su molestia, ¿te dijo que hicieras algo?”.

“No, yo tomé esa decisión solo, de acuerdo a mis propias experiencias, a lo que fue mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento, bebé. Quiero también pedirles disculpas a mis hijos y a mi familia por la atención que atraje hacia todos nosotros”, responde el actor.

Smith también se tomó un minuto para hablarle a los otros nominados: “Esta es una comunidad, y yo gané porque ustedes me votaron, y realmente me rompe el corazón saber que les robé y les opaqué su momento. Todavía puedo ver los ojos de Questlove [el músico y director amigo de Smith que ganó el Oscar por el documental Summer of Soul minutos después del episodio], todo esto sucedió cuando iban a presentar el premio que ganó él, y pedir disculpas no es suficiente”.

“¿Qué le dirías a la gente que te admiraba antes de la cachetada o gente que expresó que sintió que la defraudaste?”, lee a continuación el actor. “Dos cosas. La primera es que defraudar a la gente es mi principal trauma, odio cuando eso sucede. Me hiere psicológicamente y emocionalmente saber que no pude estar a la altura de la imagen y la impresión que la gente tiene de mí. Y el trabajo que estoy tratando de hacer es porque siento un profundo remordimiento, y estoy tratando de sentir remordimiento sin sentir vergüenza de mí mismo. Soy un ser humano, cometí un error y estoy tratando de no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda. Así que le digo a esa gente que sé que fue confuso, sé que fue shockeante, pero les prometo que estoy muy comprometido en poner luz, alegría y amor en este mundo. Y si me esperan, yo sé que podremos volver a ser amigos de nuevo”, finaliza Smith.