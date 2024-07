Recibe U$S 65 mil al mes de Nayib Bukele: ¿logró que el salvadoreño proteja a delincuentes?

Su contrato con la Casa Presidencial de El Salvador fue difundido por medios del país centro americano.

image.png Clinc-caja. Nayib Bukele le paga 65.000 dólares por mes a Damián Merlo

¿Es ilegal el “cabildeo” en USA?

No se trata de una actividad prohibida, pero está fuertemente regulada y Damián Merlo no aparece en los registros de Transparencia del gobierno de El Salvador como lobista del gobierno de Bukele.

Por el contrario, todo el poder que había acumulado Merlo le sirvió para pedirle a su empleador un favor importante el 29 de junio de 2020, en pleno cierre por la pandemia de Covid-19.

Aquel día, Damián Merlo consiguió un aval de la presidencia de El Salvador para que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, aterrizaran en el Aeropuerto Internacional de El Salvador mientras eran prófugos de la justicia estadounidense.

Los Martinelli vivían en la Florida donde colaboraban con una investigación abierta por las operaciones de Odebrecht en Panamá, cuando su padre era presidente. A pesar de sus confesiones, los Martinelli Linares recibieron información de que el gobierno de Estados Unidos pronto los capturaría.

Por ello, emprendieron una huida que tuvo como escala El Salvador.

Los hermanos fueron por mar desde Miami a Bahamas y luego huyeron a Panamá. Como en su país, tampoco los dejaron quedarse apareció la intermediación providencial de Damián Merlo para que Bukele los "cobijara" en San Salvador.

Lo increíble es que Merlos se mueve con soltura por el mundo gracias a un pasaporte diplomático extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

¿Cómo logró un extranjero semejante documento por parte de las autoridades salvadoreñas?

image.png Damián Merlo: Nayib Bukele le extendió a un extranjero un pasaporte diplomático

Merlos suele reunirse con Matt Schlap y su esposa Mercedes Schlapp, quien fue directora de estrategia de comunicaciones de Donald Trump.

También, es cercano a la legisladora republicana de Florida María Elvira Salazar, una ex periodista norteamericana, de padres cubanos, que suele ser entrevistada por medios argentinos.

La diputada María Elvira Salazar suele pedir un Bukele para Cuba, otro para Nicaragua y un tercero para Venezuela.

image.png Donald Trump Jr (de espaldas), Damián Merlo (con lentes) y Matt Schlapp en la recepción de Nayib Bukele

¿Qué pasa mientras tanto en El Salvador?

En el país gobernado por Nayib Bukele la economía se está complicando.

''Espero precios más bajos o van a tener problemas'' le advirtió el Jefe de Estado a los empresarios que osen aumentar el valor final de sus productos.

''Todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido, no será una multa por el incremento de los alimentos que se vamos a poner. No se quejen después, espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que están ahora'', agregó.

No todas son flores en la Nación que se jacta de haber encarcelado a 50.000 integrantes de las Maras.

Ahora, la cárcel podría llegarle a los hombres de negocios:

No es broma, como se lo dijimos a las pandillas en 2019 y se dieron cuenta que no era broma. Importadores, comercializadores y distribuidores y mayoristas de alimentos paren de abusar, hay incrementos que sin justificados pero que por un rumor suban los precios al doble es un abuso.