Bill Gates dona una fortuna para 'salir vivo de la lista'

En lugar de esperar su muerte, Bill Gates ahora dice que tiene toda la intención de salir de la lista de multimillonarios de Forbes mientras aún esté vivo... Y lo cierto es que por este obsequio más reciente, cae un lugar al número 5 en el mundo, con un patrimonio neto de unos $102 mil millones fuera de la fundación. Por delante de él se encuentran: Gautam Adani, Jeff Bezos, Bernard Arnault e Elon Musk.

El multimillonario y filántropo, que entregó una sexta parte de su fortuna, dijo: "Creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad" El multimillonario y filántropo, que entregó una sexta parte de su fortuna, dijo: "Creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad"

"Me sacaré de la parte más visible de la lista con solo , digamos, dos regalos más de esta magnitud. Me sacaría de la parte superior de la lista", dice Bill Gates. "Salir completamente de la lista me llevará un tiempo, pero mi dirección de viaje es clara".

Según la última actualización de Forbes, Gates tenía una riqueza estimada en US$129 mil millones, la mayor parte a raíz de sus acciones de Microsoft. Ahora, se estima que cuenta con US$102.3 mil millones. Según la última actualización de Forbes, Gates tenía una riqueza estimada en US$129 mil millones, la mayor parte a raíz de sus acciones de Microsoft. Ahora, se estima que cuenta con US$102.3 mil millones.

Esta transferencia de $20 mil millones también podría ser la instantánea más reveladora de la situación actual entre Gates y su ex esposa. Lo que está en juego va mucho más allá, por ejemplo, de la división entre Jeff Bezos y MacKenzie Scott, una clara ruptura financiera que ha llevado a Scott a convertirse, posiblemente, en el filántropo más influyente de esta década. Debido a que los Gates coadministran la fundación más grande del mundo, una fuerza impulsora detrás del Fondo Mundial, Gavi, la Alianza para las Vacunas y la búsqueda para terminar con la poliomielitis, la malaria y otras enfermedades, el estado de su desunión es un asunto de importancia internacional, especialmente desde que la pareja se sienta en medio de una ventana de dos años para decidir su futuro colaborativo. Si cualquiera de las dos se niega a continuar con el statu quo, Bill Gates financiará sus actividades filantrópicas por separado.

image.png Bill Gates y Melinda contabilizaron 27 años de casados.

Sin embargo, según Bill Gates, hasta ahora todo bien. "Creo que toda la evidencia que veo dice que podremos administrar la fundación juntos para siempre". Él dice que primero consultó con ella y con el CEO de la fundación, Mark Suzman, sobre la transferencia de $ 20 mil millones hace tres meses, y finalmente trajo a Buffett y la junta de la fundación. Los temblores económicos durante ese período no hicieron nada para disuadirlo de este curso, en parte con el estímulo de Melinda French Gates.

"La buena noticia es que incluso durante los tiempos difíciles del divorcio, que afortunadamente ya pasaron más de un año, pudimos trabajar de manera constructiva en la fundación. Siempre me ha sorprendido lo mucho que Melinda y yo estamos de acuerdo con las cosas de la fundación. Y tenemos algunas cosas en las que ella sabe mejor que yo, y simplemente nos apoyamos mutuamente".

Por último, Gates destacó: "Disfruto el trabajo y creo que tengo la obligación de devolver mis recursos a la sociedad, de la forma en la que tengan el mayor impacto posible en la reducción del sufrimiento y en la mejora de vidas”, finalizó.

---------------

Más contenidos de Urgente24

Javier Milei sonríe: Victoria Villarruel, jefa del PD en PBA

Todo mal Gustavo Bordet: El caso Miriam Lambert y la CARU

Tensión: Uruguay desató la furia de Brasil y Paraguay

Desesperados: La UE certifica 'Verde' a la energía nuclear