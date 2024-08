Nueva ronda de negociaciones en Qatar: Imposible el alto al fuego en Gaza

La agencia de noticias AFP, citando una fuente estadounidense, confirmó que el director de la CIA, William Burns, estará presente en la reunión.

Tal reunión mediadora de este jueves tendría una baja expectativa por parte de los observadores internacionales, debido a las posturas indeclinables tanto de Israel como de Hamás para una resolución rápida del conflicto.

Asimismo, la milicia palestina se mostró escéptica sobre que estas negociaciones pudieran realmente dar frutos.

"Ir a nuevas negociaciones permite a la ocupación imponer nuevas condiciones y utilizar el laberinto de negociaciones para realizar nuevas masacres", comentó a Reuters un alto cargo de Hamás, Sami Abu Zuhri.

image.png Palestinos inspeccionan los escombros tras el bombardeo israelí que afectó durante la noche la casa de la familia Abu Nada en el campo de refugiados de Nuseirat. Desde el estallido de la guerra en Gaza han muerto 40 mil palestinos | Fotografía: Majdi Fathi

La cadena estadounidense NPR también confirmó que Hamás no asistiría a la reunión de este jueves en Doha. El portavoz de Hamás, Suhail al-Hindi, les dijo que no participaría en las conversaciones. Del mismo modo, la BBC citó a un alto funcionario de Hamás para confirmar que en la negociación de hoy no estarían presentes.

En simultáneo a esta negociación, el régimen de Irán, que lidera el Eje de Resistencia Islámico que congrega a milicias chiitas y a grupos yihadistas, rechazó los llamados de la comunidad internacional a no tomar represalias contra Israelpor el asesinato del líder político de Hamás del pasado 31 de julio y por el ataque en Beirut horas antes a un líder de la Hezbollah.

Por ello, ente Irán y su socio Hezbollah al acecho de Israel, el Museo de Arte de Tel Aviv comunicó este viernes que había escondido sus piezas más valiosas, incluidas pinturas de Pablo Picasso y Gustav Klimt.

Hamás pretende el "plan Biden" para el cese al fuego

Este miércoles un funcionario de Hamás dijo que el movimiento islamista sunita “continúa sus consultas con los mediadores” y que quiere que se imponga sólo el "Plan Biden".

“Tenemos que obligar al gobierno de ocupación [israelí] a que abandone su política, que consiste en prolongar las negociaciones, y a que deje de masacrar a nuestro pueblo”, sentenció.

image.png Vista aérea de las ruinas de la mezquita Ahmed Yassin, destruída en un ataque israelí en el campo de refugiados de Shati, en la ciudad de Gaza. | Gentileza AFP

En ese sentido, el gobierno de Biden junto con los mediadores egipcios y qataríes propusieron un plan de alto al fuego que incluiría 3 fases, cada una de las cuales duraría 42 días, como reveló Urgente24. Pero Israel lo consideró demasiado pretencioso y decidió no pactar.

Fase 1: Tregua, junto con una retirada israelí del corredor de Netzarim que Israel utiliza para dividir el norte y el sur de Gaza.

Fase 2: Cese permanente de las operaciones militares y hostiles y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.

Fase 3: Fin del bloqueo de Gaza.

Sin ir más lejos, durante los últimos meses el gobierno de Joe Biden intentó frenar los excesos de Benjamin Netanyahu en nombre de la legítima defensa de su país. Es decir, USA le pidió a Tel Aviv que no bombardeara campamentos de civiles y que no atacará jurisdicciones por fuera de Gaza, ni que asediara Rafah (por el paso fronterizo humanitario), algo que Israel terminó desacatando y ello contribuyó, sin dudas, a la actual escalada regional con Irán al acecho.

El enviado de Biden en Doha para la mediación, Amos Hochstein, estuvo en Beirut, Líbano, el miércoles, y advirtió desde allí a la comunidad internacional que están luchando a contrarreloj de una escalada sino hay un alto al fuego.

