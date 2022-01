"No creo que Putin intente anexar territorios de Kazajistán"

¿Cómo está compuesto el país étnicamente?

"En Kazajistán son casi veinte millones de habitantes y es, desde el punto de vista étnico, muy diverso. Los kazajos hoy corresponden a poco más de la mitad de la población, alrededor del 55 o 60 por ciento, hay alrededor de un 25 por ciento que son rusos, y luego el resto es una enorme diversidad de grupos étnicos y nacionales. Esa diversidad básicamente es fruto del período soviético.

"Kazajistán, la gran estepa de Asia Central se convirtió en un lugar de castigo para muchos grupos nacionales durante la época soviética. Muchos fueron expulsados de sus lugares de origen y enviados a la entonces República Soviética de Kazajistán, y posteriormente muchos de sus descendientes se quedaron ahí.

"El sistema político kazajo está muy orgulloso de esa diversidad, la ha manejado bastante bien. En Kazajistán existe, además de los órganos de representación que podríamos llamar tradicionales -un sistema bicameral parlamentario- un Consejo de Naciones que trata de mantener, fortalecer e incentivar que cada uno de estos grupos nacionales mantenga su identidad.

"Esto no ha sido algo fácil. Hace treinta años, cuando Kazajistán declaró su independencia, los kazajos eran la primera minoría, ni siquiera eran la mayoría. De hecho, la población rusa era mucho más significativa de lo que es ahora, y algunos nacionalistas rusos, incluyendo por ejemplo al premio nobel de literatura Aleksandr Solzhenitsyn, llegó a decir que el norte de Kazajistán, que es donde estaba la mayoría de la población rusa, debería ser incorporado a Rusia.

"Entre otras cosas, la capital histórica de Kazajistán, que es Almaty, donde ahora han tenido lugar todos estos enfrentamientos, está en el sur del país. El (entonces) presidente (Nursultán) Nazarbáyev tomó la decisión de trasladar la capital al norte, a una pequeña ciudad que hoy en día se llama Nursultán -por su nombre- desde 2019, pero que hasta ese año se llamaba Astaná. Esa decisión de mover la capital hacia el norte tuvo mucho que ver con la idea de hacer un pie allí donde la población rusa era la inmensa mayoría.

"Es un país joven y muy diverso".

Vladimir Putin dijo hace unos años que Nursultán Nazarbáyev había "realizado una proeza única: creado un estado en un territorio donde nunca había habido un estado" y el expresidente respondió anunciando planes para celebrar el 550° aniversario del janato kazajo. ¿Cómo fue el surgimiento del estado moderno kazajo?

"La zona de lo que hoy en día es Kazajistán no emergió como un estado nacional moderno sino hasta el establecimiento de la Unión Soviética.

"Hasta la llegada del imperio ruso en el sigo 19 (se toma como fecha siempre 1865 porque es cuando los rusos ocupan Tashkent, que es actualmente la capital de Uzbekistán pero que en ese entonces era la ciudad más importante de la región), en esa época no existía una unidad política llamada estado kazajo.

"Lo que existían eran grupos tribales, el recuerdo de janatos, que eran unidades políticas en el pasado, como aquella de la que Nazarbáyev festejaba los 550 años.

"Pero así como unidad política moderna, Kazajistán nace durante el período soviético. Después del fin de la Unión Soviética emerge la República de Kazajistán.

"Y también, así como pasa con muchas otras repúblicas de Asia Central, en estos últimos treinta años ha habido un fuerte movimiento político tendiente a la conformación de una historia nacional en búsqueda de fortalecer la identidad.

"Por ejemplo, entre Kazajistán y Kirguistán hay muchos más puntos en común que diferencias. Quizás, para poner un paralelismo, es como sucede entre los porteños y los uruguayos.

"Hubo todo un movimiento en estos últimos treinta años por dividir, por establecer identidades particulares, a pesar de que el kazajo y el kirguís son idiomas mutuamente inteligibles.

"Entonces, es cierto en un sentido lo que dice Putin, pero en realidad también es cierto que no es que había un terreno vacío, sino que había habido otras unidades políticas, otras unidades culturales, que ahora han emergido y a las que se les ha dado una importancia exacerbada con esta intención de fortalecer la identidad nacional".

¿Cómo es la relación con Rusia? ¿Considerás factible que en algún momento Putin intente una anexión de territorios kazajos tal como en su momento hizo en Ucrania?

"Durante lo primeros años posteriores al fin de la Unión Soviética, algunos nacionalistas rusos enfatizaban la idea de que el norte de Kazajistán tenía que formar parte de Rusia; creo que fue el momento más complicado de las relaciones.

"Hoy es difícil, en primer lugar porque sería abrir un nuevo frente además del ucraniano, algo en lo que tal vez hoy Rusia no esté muy interesada, y en segundo lugar por la estabilidad de Kazajistán, y porque el gobierno y las elites kazajos son muy pro-Rusia. Tal vez incluso el pedido de tropas podría interpretarse de esa manera, diciéndole a Putin 'esto es algo interno pero no es contra ustedes', y por lo tanto no veo factible una modificación territorial.

"Creo que hubo algún tipo de peligro en ese sentido en los años '90. Ahora que han pasado tres décadas, se pueden pensar algunos escenarios, pero no creo que hoy por hoy sea factible".

Al margen del aumento del precio del gas, ¿qué otros antecedentes te parecen importantes a la hora de explicar la actual crisis kazaja?

"El descontento, esta crisis, tiene que ver con una causa inmediata que es el empeoramiento sostenido de la situación económica en los últimos años, a lo que también se le suma el Covid-19 el año pasado. Se ha recuperado el precio del petróleo pero eso no ha significado un mejoramiento sensible en la calidad de vida de la gente.

"También es cierto que ocurre dos años después del cambio de gobierno de Nazarbáyev o Tokáyev, donde tal vez las reformas que la gente esperaba que el nuevo gobierno hiciera, no se han plasmado.

"Creo que esas dos son las causas principales: una situación económica que ha empeorado y modificaciones que no se han realizado, unas expectativas tal vez demasiado elevadas.

"Creo que hay mucho cansancio en este sentido y no debemos dejar de lado el impacto que tiene el Covid-19 en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Cuando tenemos una crisis económica que se vuelve crónica y no se soluciona, fácilmente se puede convertir en un problema social. Y cuando ese problema social no se soluciona, fácilmente puede convertirse en un problema político".

