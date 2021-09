Bolsonaro toma las calles para remover jueces de la Corte

El Consejo de la República citado por Bolsonaro es un órgano consultivo del presidente. Por definición, le corresponde al consejo pronunciarse sobre “intervención federal, estado de defensa y estado de sitio” y también sobre “cuestiones relevantes para la estabilidad de las instituciones democráticas”.

Forman parte del consejo, comandado por el presidente de la república, el vicepresidente; los presidentes de la Cámara y el Senado; líderes mayoritarios y minoritarios en la Cámara y el Senado; el Ministro de Justicia y también seis ciudadanos, dos elegidos por la Cámara, dos por el Senado y dos por el presidente. El consejo solo se reúne cuando es convocado por el Presidente de la República.

Pero simpatizantes del presidente Jair Bolsonaro (hoy día sin partido) intentaron invadir la Explanada del Ministerio de Relaciones Exteriores (Palácio do Itamaraty) pero la Policía logró impedirlo, supuestamente en un acuerdo pacífico aunque luego las autoridades negaron que hubiera tal arreglo.

Bolsonaristas encabezados por productores de soja han llegado al Ministerio de Agricultura para entregar una carta colectiva en la que piden el juicio política contra la Corte Suprema.

En tanto, el diputado federal opositor Rogério Correia (PT-MG) desde la manifestación contra el gobierno federal en Belo Horizonte, Minas Gerais, y afirmó que la respuesta del Legislativo a los actos golpistas convocados por Jair Bolsonaro debe ser la apertura del proceso de acusación contra el ocupante del Palácio do Planalto:

A partir de mañana, necesitamos iniciar en el Congreso Nacional una demanda de todos los partidos para que se ponga en la agenda el juicio político al presidente Bolsonaro, porque lo que está tratando de hacer en Brasil es articular un golpe de Estado. Y si hay sin reacción de los partidos y de la democracia, termina provocando algún tipo de golpe. Así que no podemos esperar a que eso suceda.

El movimiento de acusación, según el congresista, debe ser apoyado por todos los partidos que defienden la democracia:

Incluso los partidos que no son de izquierda pero defienden el proceso democrático tienen que hacer esta demanda y discutir el juicio político al presidente Jair Bolsonaro. Y hay un clima en Brasil para que este juicio político suceda. Hoy, a pesar de todo el aparato que montaron. en todo Brasil en torno al golpe, las calles también son tomadas por nosotros, por los movimientos que defienden el proceso democrático.

Amenaza

Este martes por la mañana (07/09), Jair Bolsonaro habló en el primero de los 3 discursos programados para la jornada patria:

“Seguiré jugando dentro de las 4 líneas, pero de ahora en adelante no permitiré que 1 o 2 personas más jueguen fuera de las 4 líneas. Solo hay una regla de juego: respeto a nuestra Constitución, libertad de opinión y tener siempre nuestra Constitución, que es la voluntad popular, sobre todo”, dijo Bolsonaro durante un vivo abierto en redes sociales, informa Metrópoles.

Desde un vehículo con altoparlantes, Jair Bolsonaro agitó a sus seguidores contra el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes. Aunque él no identificó al magistrado, afirmó que "no es posible aceptar que una persona en concreto en la región de la Praça dos Três Poderes atente contra la libertad".

También según él, el presidente del STF, Luiz Fux, debería incriminar a Moraes:

El jefe de este Poder enmarca a su [ministro] o ese Poder puede sufrir lo que no queremos.

No podemos seguir aceptando que una persona específica en la región de los Tres Poderes siga barbarizando.

No queremos romper, luchar con cualquier poder. Pero no podemos admitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad.

También según él, “juramos respetar nuestra Constitución. El ministro específico del STF perdió las condiciones mínimas para continuar dentro de ese tribunal. No podemos seguir aceptando que una persona en particular continúe paralizando nuestra nación. No podemos aceptarlo. O este poder [judicial] puede sufrir lo que no queremos. Conocemos el valor de cada poder de la República”.

