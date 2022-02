La verdad de las sanciones a Rusia, Putin relajado

El primer ministro británico, Boris Johnson, impuso sanciones a 5 bancos rusos (Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank and the Black Sea Bank) y 3 individuos: Gennady Timchenko, Boris Rotenberg y Igor Rotenberg. Aunque todos los bancos son pequeños prestamistas, y sólo Promsvyazbank figura en la lista del banco central de prestamistas sistemáticamente importantes.