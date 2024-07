Kroos sobre la inmigración alemana: "la sensación de seguridad ha desaparecido"

La carta de despedida de Toni Kroos

A lo largo de 17 años de carrera, Toni Kroos disputó más de 900 partidos oficiales entre el Bayer Múnich, Bayer Leverkusen, Real Madrid y la Selección de Alemania. El mediocampista ganó 34 títulos, entre los que se destacan 6 Champions League y el Mundial de Fútbol 2014, que lo convirtieron en el futbolista alemán más ganador de la historia.

image.png Toni Kroos aclaró por qué elige vivir en España en lugar de Alemania después de su retiro del fútbol.

El futbolista escribió una emotiva carta de despedida en Instagram luego de quedar eliminado de la Eurocopa:

"Mi primer pensamiento está mañana del 6 de julio de 2024: Me alegro de haberlo hecho. A pesar de toda la tristeza y el vacío desde el pitido final de ayer. Siempre he visto más en el equipo de lo que ha demostrado en los últimos años. Pero no esperaba que en tan poco tiempo fuera posible tener opciones reales de ganar el título y volver a estar a la altura de los mejores. Por eso estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido este equipo. Y toda Alemania puede volver a estarlo. Un agradecimiento especial a todos los que habéis hecho de esta Eurocopa en casa algo especial. Os hemos visto, vivido y sentido. A nivel personal, me gustaría daros las gracias por el calor y el afecto realmente especiales de las últimas semanas. Ha sido muy especial. Y por último, una petición: Ahora que Alemania ha recuperado a su hijo predilecto: ¡no lo dejéis escapar! El viaje de este equipo continúa. ¡Y ayuda brutalmente si te mantienes a su lado incluso en las fases malas! Porque os puedo asegurar una cosa: ¡este es un grupo de grandes personas que lo darán todo para triunfar!

Y una última cosa que es muy importante para mí: ¡Perdón y que te mejores pronto, Pedri! Lógicamente no era mi intención hacerte daño. Una pronta recuperación y todo lo mejor. Eres un gran jugador.

Así que eso es todo. Pero antes de tomar un descanso y al menos tratar de darme cuenta de lo que pasó en los últimos 17 años no quiero perder la oportunidad de dar las gracias a todos los que me aceptan cómo y quién soy. Gracias a todos mis fans alrededor del mundo por vuestro apoyo incondicional. Gracias a todos mis clubes y entrenadores por creer en mí. Gracias a todos mis compañeros de equipo por hacerme sentir bienvenido en cualquier momento. Gracias a mis amigos por ser siempre honestos conmigo, sin importar lo exitoso que me volví. Gracias a mis agentes que se hicieron amigos. Gracias a mis padres por la mejor preparación posible para realizar mi sueño. Gracias a mi hermano @felixkroos23 por ser siempre mi fan número uno. Gracias a mis hijos por ser mi mayor motivación para sacar lo mejor de mí - nada mejor que ver a tus hijos orgullosos de papá. Gracias a mi hermosa esposa @jessica_kroos por ser como eres. Nunca cambies. Este éxito no habría sido posible sin ti. ¡Es nuestro! Y por último, pero no menos importante: ¡Gracias fútbol! Eres un juego hermoso. Y... ¡De nada! Cambio y fuera."

