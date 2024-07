España despidió a Alemania: ¿Quién jubiló Toni Kroos?

Al poco tiempo, Toni Kroos habló con los periodistas este último miércoles 03/07 y aprovechó para responderle a su excompañero, que abandonará el club blanco y se incorporará Al-Gharafa de Qatar. “No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver”, le dijo primero a la prensa. Luego, agregó: “Es normal que diga eso (Joselu), quieren ganar el torneo. Pero yo voy a intentar todo para que no sea así. No me querían retirar en el Madrid porque son mis amigos”, añadió.

El centrocampista de 34 años, aunque aseguraba que no creía que fue su último partido, tenía presente que podía estar ante la final de este certamen, aunque no le afectara. “Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final. Era mi decisión, puedo vivir muy bien con ella. Intentaré estar aquí hasta el final y si no es así pues estaré feliz sin el fútbol después. Pero ojalá que tarde un poco más”, subrayó.

Los 1eros 45’ reglamentarios

Ni bien se puso en marcha la primera etapa, los dos equipos apelaron al juego físico con muchos roces e infracciones. En ese ínterin de jugadas bruscas, España sufrió un golpe muy doloroso a raíz de la dura infracción que sufrió Pedri por parte de Toni Kroos que debió retirarse del campo de juego llorando mientras era acompañado por uno de los asistentes del cuerpo técnico.

A raíz de la lesión de Pedri, el técnico español Luis de la Fuente hizo ingresar a Dani Olmo que le dio más velocidad e intensidad a los ibéricos en la ofensiva. A pesar de esta baja, España no renunció a atacar y a presionar a Alemania que apeló a las faltas de Kroos contra el joven talentoso Lamine Yamal.

Al verse superados por los españoles, Antonio Rüdiger se hizo acreedor de la tarjeta amarilla que lo condenó para una hipotética semifinal.

En el cierre, Dani Olmo sorprendió con un tremendo zapatazo que forzó el espectacular despeje de Manuel Neur.

Los 2dos 45’ reglamentarios

En la segunda instancia, España golpeó de entrada con el empuje y los desbordes de Álvaro Morata y, a los 6’, Dani Olmo convirtió el 0-1 con un remate fuerte y recto que no pudo capturar Neuer.

No obstante, los germanos se vieron sorprendidos por la desventaja e intentaron presionar con las jugadas de pelota parad, al mismo tiempo, los ibéricos mantenían la velocidad por los laterales.

A medida que pasaban los minutos, España empezó a perder seguridad en el control de la pelota lo que le permitió a los teutones volcarse al ataque con las embestidas de Kai Havertz y una gran jugada individual de Niclas Füllkrug que puso en aprietos al guardavalla Unai Simón.

De ahí, Alemania se perdió el empate de manera increíble a raíz de un error de Simón que aprovechó Havertz y remató por arriba del arco.

Cuando el encuentro parecía que estaba definido a favor de España, Alemania estampó el empate 1-1 con un remate corto de Florian Wirtz que llevó la definición al alargue.

Los 1eros 15’ del suplementario

AMPLIAREMOS