Joe Biden dice que hablará con Putin si decide no atacar (?)

Macron propuso una cumbre entre los presidentes Biden y Putin y luego una reunión con otros gobiernos sobre seguridad y estabilidad estratégica en Europa, dijo la oficina del presidente francés en un comunicado.

Biden y Putin han aceptado el principio de tal cumbre, dijo la oficina de Macron.

Pero la Casa Blanca confirmó que el presidente Biden había aceptado... siempre que Rusia no invada Ucrania.

“Siempre estamos listos para la diplomacia”, dijo la secretaria de prensa Jen Psaki en un comunicado. “También estamos listos para imponer consecuencias rápidas y severas si Rusia elige la guerra. Y actualmente, Rusia parece continuar con los preparativos para un ataque a gran escala contra Ucrania muy pronto”.

Es decir que Biden regresó a su guión original.

De acuerdo a The Wall Street Journal, "Otro funcionario de la Casa Blanca enfatizó que la cumbre solo ocurriría si Rusia no invade Ucrania y que lo primero sería una reunión entre el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. El funcionario dijo que el momento y el formato de cualquier cumbre aún no se han determinado, calificándolo de “completamente teórico”. Blinken y Lavrov discutirán más si la invasión no ha comenzado antes de su reunión programada, según el funcionario de la Casa Blanca."

Antes, Bielorrusia dijo que Rusia extendería sus ejercicios militares con Bielorrusia cerca de las fronteras de Ucrania, con la participación de unos 30.000 soldados. Se había programado que los ejercicios terminaran el 20/02, pero Bielorrusia dijo el domingo que continuarían indefinidamente después de que las fuerzas respaldadas por Rusia acusaran a Ucrania de bombardear áreas civiles en los territorios que controlan.

Moscú exige que Kiev abandone sus aspiraciones de unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

“Putin acaba de comenzar un nuevo capítulo”, dijo Oleksandr Danylyuk, exasesor de seguridad nacional de Ucrania. “Es un descanso que le permite a Putin reenfocarse, repensar y reagruparse antes de dar sus próximos pasos. La guerra completa es impredecible para él, nunca se sabe. Es fácil comenzar una guerra, pero nunca sabes cómo terminará”.

La evaluación de la inteligencia estadounidense ofreció una imagen radicalmente diferente de las intenciones de Putin. Un funcionario de inteligencia estadounidense dijo que Estados Unidos determinó que Putin ya había dado órdenes de ataque a sus comandantes.

El domingo 20/02, el presidente Joe Biden dirigió una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para discutir la acumulación militar de Rusia en las fronteras de Ucrania.

Donbas

A algunos funcionarios estadounidenses les preocupa que la extensión de los ejercicios militares rusos en Bielorrusia no signifique un retraso de un posible ataque contra Ucrania, sino que ofrezca a Moscú un margen de maniobra para una campaña militar prolongada contra Kiev y otras ciudades ubicadas cerca de la frontera con Bielorrusia.

Los bombardeos a través de la línea de alto el fuego en la región de Donbas, en el este de Ucrania, se intensificaron en los últimos días, y las autoridades instaladas por Rusia en áreas controladas por Moscú desde 2014 ordenaron la movilización de hombres en edad de luchar e instaron a la evacuación de mujeres y niños.

Kiev y sus socios occidentales dicen que estos movimientos son parte de una campaña de propaganda rusa para justificar una invasión militar en toda regla de Ucrania, que Biden ha dicho que espera que suceda en unos días.

Macron dijo que Rusia, Ucrania, Francia y Alemania reanudarán las conversaciones en el llamado formato de Normandía en base a las propuestas presentadas por Kiev en los últimos días. Él y Putin coincidieron en la “necesidad de favorecer una solución diplomática a la crisis y hacer todo lo posible para lograrla”, según el relato francés de la conversación. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia y Rusia están programados para reunirse en los próximos días, mientras que otras consultas se llevarán a cabo en París, dijo la cuenta francesa. El canciller alemán, Olaf Scholz, tiene previsto hablar por separado con Putin, según un funcionario alemán.

Un asistente de Macron dijo que Putin le dijo al líder francés que las tropas rusas en Bielorrusia se retirarían del país una vez que se completara su ejercicio militar. El asistente agregó que Putin dijo que estaba trabajando en la retirada con el Ministerio de Defensa de Rusia.

Los líderes ruso y francés discreparon sobre quién era el culpable de la violencia en el este de Ucrania, dijo el asesor. Putin culpó a las fuerzas ucranianas, mientras que Macron dijo que los separatistas rusos eran los responsables, dijo el asesor.

“Todavía estamos en una situación de alta volatilidad, pero todavía hay espacio para la diplomacia”, dijo el asesor de Macron, y agregó que “los recursos diplomáticos no se han agotado”.

Macron también habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky después de las conversaciones del domingo con Putin, su segunda conversación con el líder ucraniano en dos días. El líder francés elogió a Zelensky por su “serenidad y su determinación para evitar una escalada”.

Culpas y culpas

El Kremlin, en un comunicado, culpó a Zelensky por negarse a implementar los llamados acuerdos de Minsk que pusieron fin a los principales combates en Donbas en 2015 y que, según la interpretación de Moscú, podría dar a los representantes rusos una voz importante en la nueva configuración de Ucrania, potencialmente detener el alineamiento del país con Occidente.

Aún así, el Kremlin dijo que Putin acordó “intensificar la búsqueda de soluciones a través de medios diplomáticos”, incluso mediante la celebración de otra reunión sobre los acuerdos de Minsk entre los asesores principales de las 4 naciones en el formato de Normandía. Si bien la 1ra. reunión de este tipo en París en enero condujo a algunos avances, la 2da. en Berlín a principios de este mes terminó en un fracaso.

Retener las fuerzas rusas en Bielorrusia, a poca distancia de la capital ucraniana, Kiev, le da a Putin una ventaja adicional para presionar a Zelensky para que haga concesiones.

Los países fronterizos con Bielorrusia han sido “bombeados con armamento moderno”, dijo el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Khrenin. Europa está siendo empujada hacia la guerra, agregó, y “ha comenzado a oler fuertemente a pólvora”.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, dijo que se esperaba la extensión de los ejercicios militares de Rusia en Bielorrusia.

“Deberíamos estar listos para resistir una fuerte presión en el próximo período. El enemigo pretende desestabilizar Ucrania desde dentro, asustarnos y obligarnos a capitular. Pero nos mantendremos firmes”, dijo.

El analista militar ruso Pavel Felgenhauer dijo que las tropas rusas que se encuentran actualmente en Bielorrusia no pueden permanecer indefinidamente debido a problemas de suministro y tendrán que trasladarse a sus bases en algún momento. Además, la presencia en Bielorrusia de unidades con bases en el Lejano Oriente de Rusia expone áreas fronterizas con China, una situación que Felgenhauer dijo que Rusia no querrá mantener por mucho tiempo.

“Si habrá una decisión política de tener una presencia militar rusa de larga data en Bielorrusia, esa es una historia diferente”, dijo.

Biden dijo que esperaba que Putin lanzara una invasión rusa de Ucrania en los próximos días, con objetivos que incluían a Kiev. El Kremlin ha estado buscando una garantía formal de que la OTAN nunca admitirá a Ucrania y otros estados exsoviéticos como miembros y hará retroceder los despliegues de tropas al statu quo en 1997, antes de que la alianza admitiera a los estados de Europa central y oriental.

Bielorrusia

En 'State of the Union', de CNN, Blinken dijo que la continuación de los ejercicios militares rusos y la concentración de tropas en la frontera de Ucrania es parte del trabajo preliminar previsto que Moscú ha estado preparando para una invasión rusa de su vecino más pequeño.

“Todo esto, junto con las operaciones de bandera falsa que hemos visto desarrollarse durante el fin de semana, nos dice que el libro de jugadas que presentamos está avanzando”, dijo.

Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que tiene la intención de retirar las tropas una vez que terminen los ejercicios, pero la intensificación de los combates en el este de Ucrania ha provocado afirmaciones de Moscú de que Ucrania está preparando una ofensiva militar para recuperar el territorio de las fuerzas respaldadas por Rusia en la región de Donbass. Los separatistas se apoderaron de franjas del este del país en un conflicto armado que comenzó en 2014 y ha continuado desde entonces, cobrándose más de 14.000 vidas.

El domingo, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia, que controla las fronteras del país, dijo que más de 30.000 residentes de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk en el área de Donbas habían cruzado a la vecina región rusa de Rostov desde el inicio de una evacuación masiva de residentes anunciada. por las autoridades en las áreas controladas por Rusia el viernes. En Rusia, las regiones de Rostov y Voronezh, que limitan con Ucrania, anunciaron estados de emergencia, citando la afluencia de personas.

El portavoz militar ucraniano, Dmytro Lutsyuk, dijo el domingo que se habían registrado 20 casos de disparos de artillería por parte de las fuerzas dirigidas por Rusia en el espacio de 24 horas y que un miembro del servicio resultó herido y fue trasladado a un hospital con heridas de metralla.

Lutsyuk agregó que más de 860 residentes de las repúblicas separatistas habían ingresado a través de una línea de alto el fuego desde el sábado.

Además de los ejercicios en Bielorrusia, Rusia ha estado realizando maniobras navales a gran escala en los mares Negro y Azov, con un número sin precedentes de buques de guerra de las flotas del Báltico, el Mar Negro y el Norte de Rusia.

“Los ejercicios deberían haber terminado anoche”, dijo Andrii Ryzhenko, un capitán retirado de la marina ucraniana que ahora trabaja en el Centro de Estrategias de Defensa, un grupo de expertos con sede en Kiev. “Pero no hay señales de que estén terminando. Particularmente, nuestra preocupación es el desembarco de barcos”.

Rusia anunció a principios de este mes que los ejercicios navales cerca de la costa de Crimea continuarían hasta el 11/03.