Jair Bolsonaro y CFK unidos en la agresión a los jueces

En la publicación, el presidente volvió a hacer amenazas contra la democracia. "Todos son conscientes de las consecuencias, internas y externas, de una ruptura institucional, que no provocamos ni deseamos", escribió.

Desde hace mucho tiempo, los magistrados Alexandre de Moraes y Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, han ido más allá de los límites constitucionales con actos

El titular del Planalto agregó

La próxima semana llevaré al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, una solicitud para iniciar un proceso sobre ambos, de acuerdo con el artículo 52 de la Constitución Federal. Senado, Sr. Alexandre de Moraes declaró: 'Reafirmo mi independencia, mi compromiso con la Constitución y mi devoción a las libertades individuales'

Al igual que el jefe de Estado brasilero, la vicepresidenta argentina arremetió contra la justicia del país en una audiencia judicial sobre el memorándum con Irán.

"Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación", dijo Fernández de Kirchner en los primeros minutos de su exposición ante el Tribunal Oral Federal 8 de Buenos Aires.

En una audiencia por la causa de dólar futuro, la actitud agresiva por parte de CFK fue la misma: "Por una rara cuestión, todas las causas contra mí caían en el juzgado de Bonadio. Ercolini fue el único distinto y otro juez me tomó indagatoria obligado por Irurzun, Sebastián Casanello".

Y agregó:

Nosotros cada dos años vamos a elecciones, a mí no me dio acuerdo el Senado, a nosotros nos ha votado la gente, somos un poder democrático, ¿en su poder judicial no hay corruptos? Cómo lo voy a saber, nadie se investiga a sí mismo, no voy a poder saber nunca si hay algún enriquecimiento ilícito, es un sistema que está prohibido y perverso

Ambas figuras políticas podrán tener diferencias muy marcadas en ciertas cuestiones pero si hay algo que los acerca es la agresión hacia el Poder Judicial de su país.