En teoría, aunque sea rechazada en el colegiado, es posible que la propuesta sea posteriormente votada por el pleno de la Cámara, donde será necesario, por tratarse de un cambio constitucional, 308 votos favorables en dos rondas de votación para que sea aprobado y remitido al Senado.

Este martes (3/8), el mandatario volvió a agredir a Barroso y dijo que se opone al voto impreso por el "interés nacional" de favorecer la elección del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

"No estoy aquí para criticar a ningún poder. Pero, ¿sacaron al tipo (Lula) de la cárcel, lo hicieron elegible, no para ser presidente? Es poco probable. Ahora, ¿por qué sacaron a ese tipo de la cárcel? ¿Lo hacen elegible? Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. En la cuarta: 'Oh, su foro no está en Curitiba'. ¡Por el amor de Dios!", dijo Bolsonaro, durante una entrevista con TV Piauí.

Bolsonaro dijo que la actuación del ministro Barroso está relacionada con un movimiento articulado desde fuera de Brasil. También afirmó que la puñalada que sufrió en la campaña de 2018 es parte de esta supuesta trama.

Usted conoce los intereses fuera de Brasil, los intereses de los que perdieron el poder ante una persona que no tenía nada por venir. Intentaron matarme pero no pudieron, incluso después de las elecciones en sí. Y creo que solo elegí porque tenía muchos votos, de lo contrario no habría sido elegido

Y agregó: "¿Qué está en juego también en las elecciones del 22? Quien resulte elegido nominará dos nombres más para la Corte Suprema. Hay mucho en juego. ¿Y si, por casualidad, sospechamos de un fraude? Apelaré al Supremo Tribunal, ¿de quién debe ser el ponente el ministro Barroso?".

El juez no se quedó callado y respondió duramente.

El discurso de que 'si pierdo, hubo fraude' es de quienes no aceptan la democracia, porque la alternancia en el poder es un presupuesto de los regímenes democráticos

Barroso destacó que "el sistema actual consagra la democracia y que una de las características de la democracia es reconocer que alguien que piensa diferente a mí puede ganar".

El magistrado también comentó que el voto impreso, tan defendido por Bolsonaro para las elecciones del próximo año , no es más seguro que las urnas electrónicas. Barroso dijo que "existe la creencia de la gente de buena fe de que el voto impreso traerá una posibilidad más de auditoría", pero opinó que, "a pesar de que esto suene lógico, esto no es cierto".

"El (voto impreso) es menos seguro porque necesita ser transportado. Estamos hablando de 150 millones de votos. Hay regiones con milicias, robo de oficinas. Llevando votos, almacenando votos. Esta es una película de terror. Dará inconsistencia. Va al cajero del banco, que no quiere perder dinero. Imagínese en un país polarizado", advirtió.