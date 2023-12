Israel: Encarcelan a un joven por negarse a luchar en Gaza

En tal sentido, en la larga carta de negativa entregada a un centro de reclutamiento, Mitnick expone una postura que logra trascender el velo populista del gobierno en el que muchos israelíes están atrapados.

“No hay solución militar a un problema político. Me niego a alistarme en un ejército que cree que el verdadero problema puede ser ignorado, bajo un gobierno que solo continúa el duelo y el dolor”.

Asimismo criticó que la falta de capacidad de negociación con Hamás era "simplemente falsa" y recordó el escándalo de las FDI por matar a rehenes compatriotas al confundirlos con terroristas.

El error mortal causó impacto porque supuestamente los 3 rehenes israelíes, aunque, según los propios soldados, aparentaban de lejos ser terroristas, estaban indefensos: sin camisa, sin cinturones explosivos y con banderas blancas.

image.png Israel castiga a los objetores de conciencia con meses de cárcel.

"Debemos reconocer el hecho de que después de semanas de operaciones terrestres en Gaza, al final del día, las negociaciones y un acuerdo trajeron de vuelta a los rehenes. En realidad, fue una acción militar la que provocó su muerte. Debido a la mentira criminal que 'no hay civiles inocentes en Gaza', incluso rehenes que ondeaban una bandera blanca gritando en hebreo fueron asesinados a tiros. No quiero imaginar cuántos casos similares hubo que no fueron investigados porque las víctimas nacieron en el país equivocado. lado de la valla”.

Después de que Mitnick haya cumplido la condena de 30 días, si sigue su postura inflexible, puede ser condenado a tiempo adicional de prisión.

En otra parte refuerza su objeción de conciencia: “Tras años de una larga política sostenida que siempre estuvo destinada a explotar, nosotros somos ahora los enviados a matar y ser asesinados en Gaza. No somos enviados para luchar por la paz, sino en nombre de la venganza”.

Impopularidad de Netanyahu

El joven es acaso la voz de varios familiares de rehenes en manos de Hamas que durante estos 3 meses de guerra no han ocultado su fastidio y reprobación hacia el primer ministro hasta tal punto de pedir su renuncia.

Una gran parte de la población atribuye total responsabilidad al ineficiente gobierno de la filtración masiva de los terroristas de Hamas que desplegaron la peor masacre en la historia de Israel matando a 1.200 personas y protagonizando otras atrocidades.

En la carta, también se lee “la violencia que él ejercito ha usado durante todos estos años no nos protege, solo produce más sangre. En el momento de la verdad, abandonó a los residentes del sur y del país entero”.

A pesar de que la mayoría reprueba el gobierno impopular Benjamin Netanyahu y los fallos de inteligencia que permitieron la filtración de Hamas, no ceden a la presión internacional que pide un cese del fuego.

Tal como contó Urgente24, respecto a los israelíes, la mayoría quieren, en sintonía con el gobierno, aplastar a Hamás a pesar del colapso humanitario y la alertas de la ONU de las casi 19 mil muertes en poco más de 2 meses y medio de guerra. Creen que las muertes en Gaza son un precio aceptable a pagar por la seguridad futura.

image.png Crece la impopularidad de Benjamin Netanyahu.

Sólo el 10% de los israelíes pensaba que el ejército estaba usando demasiada potencia de fuego, según una encuesta de la Universidad de Tel Aviv realizada a finales de octubre entre 609 encuestados, con un margen de error del 4,2%. En los meses de noviembre y diciembre las muertes palestinas subieron a más de 21.000; un detalle que podría cambiar la mentalidad de varios residentes del estado judío.

Pero aún quedan voces críticas como la del joven de 18 años que tal vez encarna el inicio de una rebelión juvenil contra el gobierno del actual primer ministro.

Según informó The Jerusalem Post, un grupo de 200 estudiantes de secundaria, afiliado al “bloque contra la ocupación”, rechazará el reclutamiento obligatorio no sólo por la controvertida reforma judicial propuesta por el Primer Ministro Benjamín Netanyahu , sino también por "la ocupación."

Mitnick concluye:

“Creo que los palestinos no son gente mala. Como acá, la mayoría de la gente quiere vivir una vida segura y sana, tener un lugar de juegos para sus hijos después de la escuela… El cambio llegará cuando reconozcamos el sufrimiento del pueblo palestino durante todos estos años y que su sufrimiento es resultado de la política israelí. Junto con el reconocimiento, vendrá la justicia, corrección, libertad y equidad. Yo me sacrifico y trabajo para que esta tierra sea una que respete a las otras, una donde se pueda vivir con dignidad”.

