Israel: "Benjamin Netanyahu sólo aparece cuando hay buenas noticias"

Quedan 120 personas cautivas de Hamás, la mayoría de ellos ciudadanos israelíes, algunos de ellos trabajadores extranjeros. Según evaluaciones actualizadas de altos funcionarios políticos y de defensa, sólo la mitad de ellos siguen vivos. Hasta el sábado (08/06), 7 fueron rescatados en operaciones militares y 110 fueron liberados en el acuerdo de noviembre. Muchas operaciones basadas en información precisa de inteligencia han sido canceladas en el último momento, ya que el riesgo de que los terroristas mataran a los rehenes era mayor que la posibilidad de sacarlos con vida.

Benny Gantz

El rescate del sábado no logró ningún cambio estratégico. Israel sigue profundamente sumido en el barro de Gaza, sin horizonte diplomático, sin planes para la posguerra, con el mundo entero dándole la espalda a este país. El número de víctimas mortales en el campo de refugiados de Nuseirat durante el rescate empeorará aún más la posición internacional de Israel. Los miembros extremistas del gabinete exigirán más operaciones de este tipo, diciendo que sólo así podremos liberar a los rehenes restantes. Saben que esto no es cierto. Que conlleva enormes riesgos. ¿Pero qué les importa?

Según los planes frustrados por la loca realidad de Israel, Benny Gantz habría anunciado la salida del gobierno de su Partido de Unidad Nacional; y él y Gadi Eisenkot abandonarían el gabinete de guerra. Su rueda de prensa fue cancelada y pospuesta hasta fecha desconocida. El 08/06, fecha fijada en su ultimátum, ya pasó, con los 2 ex jefes de Estado Mayor de las FDI todavía en el gabinete.

El plazo de 3 semanas que Gantz le dio al primer ministro Netanyahu en su ultimátum del 18/05 pareció extraño desde el principio. ¿Por qué el 08/06? Toda la medida quedó obsoleta poco después de su nacimiento, y Netanyahu rechazó de plano las demandas de Gantz. Por alguna razón, Gantz decidió esperar hasta el último momento y finalmente no pudo actuar en consecuencia.

Entonces, ¿cuándo se irá Gantz? Una posible fecha es este mismo lunes (10/06), cuando el primer ministro pedirá al pleno de la Knesset que apruebe la primera ronda del proyecto de ley que exime a los estudiantes de la 'ieshivá' (N. de la R.: centro de estudios de la Torá y del Talmud) del servicio militar obligatorio.

Por un lado, tenemos combatientes audaces dispuestos a arriesgar sus vidas para rescatar a israelíes cautivos. Por otro lado, los haraganes y parásitos que gritan: "Moriremos antes de ser reclutados". ¿Y del lado de quién están Netanyahu y su banda?

Por cierto, hay quienes dicen a sus comandantes por radio que "los diamantes están en nuestras manos" [refiriéndose a los rehenes rescatados], y otros definen los "diamantes" como personas "utilizadas con fines políticos" [refiriéndose a grabaciones filtradas del amiguismo de la ministra de Transporte, Miri Regev]. Esto no es populismo. Es nuestra realidad.

Cooper, Peri, Popplewell y Metzger

La política también tuvo su día de fiesta el sábado. Netanyahu apareció, en pleno sábado, en el Hospital Sheba, tomándose una foto con cada uno de los rehenes rescatados: Noa Argamani , Andrey Kozlov, Shlomi Ziv y Almog Meir Jan. Los 4 fueron bendecidos. Llegaron a tocar la divinidad. ¡Y en sábado!

Pero esto es diferente a los otros rehenes que fueron liberados en el acuerdo de noviembre, quienes han dicho durante meses que no podían y todavía no pueden creer que Netanyahu no los haya llamado ni una sola vez desde su liberación.

Hasta el día de hoy, no ha llamado a las familias de 4 rehenes que fueron asesinados en cautiverio, posiblemente por las FDI. Las familias Cooper, Peri, Popplewell y Metzger no recibirán una llamada de Netanyahu. Sólo es responsable de logros como un rescate al estilo de Entebbe.

Ése es el tipo de liderazgo sin principios, cínico y malicioso de la persona que aún ocupa el cargo de primer ministro. Netanyahu aprobó la operación; Si, Dios no lo quiera, hubiera terminado de otra manera, con la muerte de rehenes y soldados adicionales, ¿se habría enfrentado a las cámaras? ¿Habría declarado su Oficina que lo había aprobado, dado las instrucciones y publicado su fotografía desde la sala de guerra? ¿Habría profanado el sábado?

Estas preguntas (retóricas) fueron respondidas por Avi Marciano, el padre de un observador que fue secuestrado en Nahal Oz y asesinado en el Hospital Al-Shifa. "Miro a Yakov, el padre de Noa Argamani, y no puedo dejar de conmoverme. Me alegro sinceramente desde el fondo de mi corazón por las familias que tuvieron la suerte de poder abrazar a sus seres queridos. También siento envidia. Esto subraya lo malo que fue nuestro final. Cuando el final es malo, el primer ministro no aparece."

-----------------------

