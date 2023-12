Hambruna en Gaza e Israel no encuentra a Hamas

El mayor fracaso que sucede en estos días es la confusión que sucede entre lo que significa Israel y lo que es ser judío. No es lo mismo. No es equivalente. Pero el reproche a Israel se confunde con un cuestionamiento al judaísmo, que tampoco es necesariamente el sionismo. Pero hay otros fracasos objetivos de Israel: los rehenes que recuperó fue por canje de prisioneros, no por acciones militares. Y la conducción de Hamas seguirá en libertad. ¿Para esto Israel provoca una catástrofe humanitaria en Gaza?