Compró un refresco, me lo dio a mí, pero sabía amargo (…) Intentó pararme, pero ya no podía (…) Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene…[TESTIMONIO DE LA PRIMER VÍCTIMA] Compró un refresco, me lo dio a mí, pero sabía amargo (…) Intentó pararme, pero ya no podía (…) Me bajó el pantalón hasta las rodillas. Con mi mano agarraba su pene…[TESTIMONIO DE LA PRIMER VÍCTIMA]