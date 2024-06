Donald Trump cortaría la ayuda a Ucrania salvo que negocie la paz con Rusia

Según pudo saber Reuters, el artículo de investigación detalla que Moscú también se vería obligado a sentarse a la mesa con la amenaza de adhesión de Ucrania a la OTAN. Luego en la realidad eso se pospondría por un período prolongado.

Otros puntos a destacar

Además, Keith Kellogg y Fred Fleitz aclararon que Ucrania no necesita ceder territorio formalmente a Rusia según su plan, aunque sostuvieron que era poco probable que Ucrania recuperara el control efectivo de todo su territorio en el corto plazo.

La propuesta también señala que habría un alto el fuego en los principales frentes de batalla durante las conversaciones y que una paz duradera en Ucrania requeriría garantías de seguridad adicionales

La guerra del este es de desgaste y debe terminar; en estos dos años y medio, decenas de miles de muertos en ambos lados en la implacable guerra de trincheras en los combates más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial en la que subyace una potencial 3era guerra mundial.

Sin embargo, tanto Ucrania como Rusia mantienen posturas inflexibles y ninguna está dispuesta a dialogar con la otra. Vladimir Putin expuso 2 condiciones tajantes: el retiro de las tropas de Kiev de las cuatro regiones ya anexionadas Donetsk y Lugansk, y de las regiones de Jersón y Zaporoyia y su retroceso en sus intenciones de sumarse a la OTAN, una de las principales causas del estallido de la guerra.

image.png Las 4 regiones ucranianas anexadas por Rusia.

Kiev, por su parte, está dispuesta a negociar la paz sólo si las tropas rusas abandonan los territorios ocupados de Ucrania, incluida la península de Crimea (anexada en 2014). También exigir el procesamiento de los crímenes de guerra rusos, así como indemnizaciones y garantías de seguridad. El asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, resaltó que “la paz solo puede ser justa y la paz solo puede basarse en el Derecho Internacional".

Asimismo, Zelensky continúa presionando para tratar de convertirse en miembro de la OTAN dirigida por Estados Unidos, y de la Unión Europea.

Uno de los presidentes más sensatos y neutrales respecto al asunto de Ucrania parece ser el brasileño Lula da Silva. “La guerra la libran dos naciones. Si quieres encontrar la paz, tienes que poner a ambas en la mesa de negociaciones. Si pones sólo a una de las partes, no quieres la paz”, manifestó en referencia a su rechazo a la invitación a la cumbre de paz celebrada en Suiza sin Rusia.

“Si Zelenski dice que no quiere hablar con Putin, y Putin dice que no quiere hablar con Zelenski, en otras palabras, es porque están disfrutando de la guerra. Porque, si no, ya lo habrían hecho”, afirmó.

Trump aún no dijo nada

El plan no fue aún validado por Trump ni presentado por su equipo de campaña. Pero, según Fleitz, mostró una posición favorable. “No estoy diciendo que él esté de acuerdo con esto o con cada palabra, pero nos complace recibir la respuesta que recibimos".

Steven Cheung, portavoz de Trump, ha enfatizado que solo las declaraciones oficiales de Trump o miembros autorizados de su campaña deben ser consideradas oficiales.

En USA hay un creciente escepticismo de la opinión pública por la enorme ayuda militar de USA a Ucrania. Expertos compatriotas en seguridad nacional sostienen que, para lograr la paz, Occidente debe dejar de perpetuar la guerra con el envío de armas a Ucrania.

Estados Unidos ha gastado más de 70 mil millones de dólares en ayuda militar desde la invasión de Moscú. Muchos jóvenes norteamericanos cuestionan el despilfarro de dinero desde las arcas estatales para financiar guerras externas.

De concretarse el plan republicano, marcaría un gran cambio radical en la política exterior de USA y se opondría a la de los aliados europeos.

