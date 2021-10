Demoledor informe sobre "carácter sistémico" de abusos en la Iglesia Católica en Francia

Sauvé añadió que se trata de una "estimación mínima".

“Son cifras abrumadoras que reclaman medidas muy fuertes” por parte de la Iglesia Católica, dijo.

Según Sauvé, esto demuestra que los “silencios” y “fallos” de la Iglesia Católica en Francia ante los casos de pederastia desde 1950 tienen un “carácter sistémico” que requiere profundas reformas. Cuestionó, incluso, prácticas como el secreto de confesión.

“Hasta comienzos de los años 2000, constatamos una indiferencia profunda y cruel ante las víctimas. No se les cree, no se las escucha, se considera que ellas pueden haber contribuido a lo que les pasó”, señaló. Por ello, continuó, la Comisión es “unánime” en su conclusión: “La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles” y, si las víctimas no hubieran tomado la palabra por fin, ”nuestra sociedad seguiría ignorando o negando lo que pasó”.