Candidata a alcaldesa en Chile investigada por exorbitante sueldo

La Fiscalía Nacional también inició una investigación por el caso, a solicitud de parlamentarios del Partido Socialista pidieron que se revisaran los convenios suscritos entre la Universidad San Sebastián y el Ministerio de Educación los años en que Marcela Cubillos fue ministra de la cartera, según supo T13.

Candidata a alcaldesa

Cubillos actualmente es candidata a alcaldesa por Las Condes independiente, aunque apoyada por el pacto Chile Vamos que agrupa a varios partidos de oposición y el Partido Republicano. Su millonario sueldo en la USS llevó a que representantes de la UDI le pidiera explicaciones y que incluso Evópoli diera libertad de acción a sus militantes en Las Condes.

Cubillos se desempeñó como ministro de Educación y Medio Ambiente entre 2018 y 2020, bajo el segundo mandato del presidente Sebastián Piñera defendió su sueldo en la entidad académica y aseguró que la USS tenía la libertad de ofrecer aquella remuneración al ser un ente privado.

“Creo que aquí lo que está en juego es defender la libertad de universidades privadas de fijar sus propias políticas de remuneraciones" Y acusó a la izquierda de tratar de “tomar control de toda la educación privada, tomar control de la sociedad civil, de las instituciones privadas".

"Yo he explicado lo que para mí está en juego, es que si le abrimos al Estado o los políticos los que determinen qué es justo o injusto, o qué es libertad o qué es libertinaje, es un camino de estatismo y socialismo que yo no quiero para Chile".

image.png Marcela Cubillos cobraba 17 millones de pesos chilenos (USD 18.000 al mes).

“Si yo he explicado mi postura y por supuesto hay gente que no está de acuerdo, libertad de expresión total, pero a mí lo que me parece tremendamente peligroso, es que haya un ente, un Estado político que el día de mañana sean los que vayan a definir qué sueldo les parece justo, qué les parece injusto, qué le parece justo que una persona haga con sus ingresos, qué es el ejercicio de la libertad y libertinaje, ¿quién define eso?", se defendió, según informó Emol.

Sin embargo, desde el oficialismo cuestionan que la universidad también recibe fondos públicos por concepto de créditos. Incluso estudiantes de la USS cuestionaron el hecho y se han manifestado públicamente en contra de Cubillos y su salario.

Aunque la casa de estudios es una institución privada, el 45,5% de sus ingresos el año pasado provino de recursos estatales como becas, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y varios fondos a los que cualquier universidad puede postular.

Por ello, la entidad fue acusada de ser una caja pagadora de la derecha, puesto que poco después se supo que alrededor de 30 personeros que tuvieron cargos en los dos gobiernos de Piñera desembarcaron en la USS una vez finalizado su mandato.

Muchos de ellos, además, aparecen nombrados en las conversaciones del abogado Luis Hermosilla, extraídas de su Iphone 14 que resultó ser una Caja de Pandora y dio pie al ‘Caso Audios’, que lo mantiene en prisión preventiva.

Algunas renuncias fortalecen la sospechas del manejo turbio en la USS. Dimitieron a la universidad el ex ministro de Bienes Nacionales de Piñera, Felipe Ward - imputado por su presunta participación en la arista ‘Grupo Patio’ -el ex Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, profesor de derecho, tras darse a conocer su relación con Hermosilla y Andrés Chadwick, heredero político de Piñeira, que renunció a su puesto de presidente de la junta directiva de la USS.

Hay que esperar cuan fuerte será el impacto de la polémica en torno a Cubillos en el electorado. En una encuesta de CEP, el 63% de los encuestados respondió que no se identificaban con ningún partido político.

