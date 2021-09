Argentina sin prioridades ni una política exterior definida

La pesca ilegal y la no reglamentada representan una pérdida para el país de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según Télam. En diálogo con el mismo medio, el director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que "la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada".