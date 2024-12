Amenazas al clan Petro y a su abogado: "Tiene hasta el lunes para salir de Colombia, hp"

La misma amenaza la recibió también la mujer de Carranza, una abogada, así lo denunció el propio defensor de Petro.

“Debo señalar que recientemente asumí la defensa del señor Nicolás Petro, hijo del actual presidente de la República. En este sentido, desconozco si las amenazas provienen de personas simpatizantes de la derecha, considerando que el señor Nicolás también ha sido víctima de las mismas, o si, por el contrario, tienen su origen en los tierreros de Villavicencio”, detalló el jurista en su documento de denuncia.

Amenazas de muerte contra Petro: ¿temor a confesión?

El imputado, Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario colombiano, enfrenta un juicio penal en su contra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y este miércoles se presentó virtualmente a la audiencia.

El caso lo destapó hace más un año su exmujer, Daysuri Vásquez Castro, quien reveló a los medios que él recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente de Petro, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador Armando Benedetti que dejaron entrever que el mandatario recibió dinero narco para la campaña.

En este contexto, hace pocos días, el propio Nicolás Petro reveló que él y su actual pareja, Laura Ojeda, también fueron amenazados de muerte.

“Allá arriba, mijo, hay un Dios que lo ve todo por delante y por detrás. Ojalá uno de esos deseos y haga justicia divina: te mueras tú y tu hijo y tu esposa. Una persona menos en el país. Descansaría la carga del país y de los humanos”, fue el mensaje enviado a Petro Burgos y su esposa.

“Desafortunadamente hemos venido recibiendo amenazas en contra nuestra y, lo peor, en contra de nuestro bebé”, escribió Nicolás Petro en una historia publicada en Instagram, donde también insistió en que confía “en la justicia y en las instituciones de Colombia”.

El hijo del presidente Petro agradeció a las personas que se hgan solidarizado con él y su familia. “Gracias a los que nos han enviado mensajes de aliento en estos momentos tan difíciles. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestro bebé”, insistió.

En estos días el diario colombiano SEMANA reveló en su última edición un informe que está en poder de la Fiscalía General de la Nación y el cual enmarca la delicada situación de seguridad del hijo del presidente Petro.

Cabe destacar que, en octubre, la Justicia de Colombia dejó libre a una pieza clave de Daily Cop, la compañía de criptomonedas que ‘lavaba’ dinero narco y que financió a la campaña de Gustavo Petro.

Recordemos que todo inició cuando la exnuera del presidente, Day Vásquez, en el 2023 en una entrevista exclusiva para el diario Semana reveló que su exmarido, Nicolás Petro, recibió más de 600 millones de pesos de narcotraficantes para financiar la campaña 2022 para presidente, lo que concuerda con los audios filtrados del ex embajador colombiano en Venezuela Armando Benedetti con una funcionaria oficialista, que dejó entrever que Petro recibió dinero narco para la campaña como informó Urgente 24.

La exnuera de Petro soltó que Nicolás se quedó con ese abultado dineral a escondidas de su padre y que unos 600 millones los recibió directamente del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro.

Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral Hay cosas que creo que se deben saber, cosas que ha hecho Nicolás. Todo ha sido a espaldas del papá, eso sí lo debo aclarar, debo decir las cosas como son. Todo lo que ha hecho él desde 2022, bueno finalizando 2021 e iniciando 2022, que fue la época electoral o preelectoral

Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Ag4dIvWyh8 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 31, 2023

“Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también le recibió en mi apartamento”, dijo la exmujer.

Vázquez también habló de otro financista narco, Alfonso Del Cristo Hilsaca, más conocido como El Turco Hilsaca, relacionado con delitos de narcotráfico, lavado de dinero, nexos con grupos criminales y otros que le habría entregado a Petro Burgos 400 millones de pesos para la misma contienda electoral.

Imagen del exnarcotraficante 'El Hombre Marlboro' y el cuestionado empresario El 'Turco Hilsaca',

De acuerdo a esta mujer, la exorbitante suma se entregó a través de su ‘padrino político’ y actual aspirante a la gobernación del departamento del Atlántico, Máximo Noruega.

El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo El señor (Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo

Según la exesposa de Petro hijo, el dinero “negro” yacía en una caja fuerte dentro de la vivienda matrimonial y sería destinada para comprar una opulenta vivienda en Barranquilla valuada en 1600 millones.

“Yo tengo, de hecho, el chat donde él me lo dice… porque una vez mi carro se quedó sin batería, empezó a molestar y no prendía. Y él en el chat me dice: ‘Yo no voy a comprar otro carro, porque esa plata que está ahí la vamos a coger para comprar una casa’”, explicó a Semana.

Tras la escandalosa revelación y el arresto de ambos, el presidente Petro publicó en Twitter que estaba apenado y que cada uno debe “reflexionar sobre sus propios errores”:

“Han sido capturados por la Fiscalía mi hijo Nicolás y su exesposa Days. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”, fueron las palabras publicadas por el presidente colombiano”

En relación al arresto, Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro, quien también está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente haber ofrecido la venta de cupos a narcos y delincuentes dentro de la “Paz Total”, apoyó a su sobrino.

“Independientemente de en qué términos se lleve a cabo el proceso, seguirá siendo mi sobrino, eso es inexorable, eso no se puede cambiar ni se quiere cambiar y le daremos todo nuestro apoyo pase lo que pase y suceda lo que suceda”, declaró el hermano de Petro en diálogo con Semana.

“Cuando salió la noticia por primera vez yo vine a Barranquilla, hablé con él, le di todo mi apoyo, la fuerza de la familia a través mío, independientemente de cómo sucedan las cosas y los errores o no que cometamos en la vida, la vida misma es estar sujetos a la posibilidad de cometer errores, e independientemente de eso es darle la fuerza y el apoyo y lo sigo pensando igual al día de hoy”, dijo Juan Fernando Petro.

