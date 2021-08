5G: Los hombres de Biden que vienen a 'charlar' con Alberto

La "guerra" por el 5G

huawei.jpg La china Huawei es líder en el desarrollo de patentes globales para la tecnología 5G, carrera a la que Estados Unidos llegó tarde.

Allí miden fuerzas China y Estados Unidos. "Se dirime el acceso a la red como fuente de información y como herramienta de presión comercial y geopolítica para el país fabricante. El debate pasa por terminar eligiendo quién te va a espiar", sentenció hace poco Emmanuel Jaffrott, consultor y doctor en telecomunicaciones.

"El tema es clave en cualquier sociedad moderna, ya que no sólo estamos hablando de personas con celulares sino de la posibilidad de conectar todos los objetos. El planteo de Estados Unidos es no ceder infraestructura estratégica y sensible a quien pueda usarla en su contra", dijo Enrique Carrier, también experto en telecomunicaciones.

En esa batalla en los últimos años, funcionarios estadounidenses han advertido una y otra vez a Gobiernos amigos -desde Alemania hasta un socio más incondicional como Brasil, con Jair Bolsonaro- que "habrá consecuencias" si firman un acuerdo con la china Huawei. Aún con la llegada de Joe Biden al poder, las presiones continuaron, pero los modos se volvieron más diplomáticos.

Pero el gran problema que tiene Estados Unidos para convencerlos es que no ofrece nada ni siquiera similar a lo que ofrece China.

"El Estado chino te financia esos proyectos, entonces es muy difícil competir con eso. Si querés entrar una instalación de 5G en la Argentina y tenés que negociar con Ericsson, tenés que tener un montón de plata. En cambio, los chinos te dicen, te lo instalo y lo vas pagando a 20 años. El financiamiento empieza a jugar también", explicó Esteban Magnani, exdirector de Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela y magister en Medios y Comunicación de la London University, a modo de ejemplo.

Para Eduardo Crespo, doctor en Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y profesor en esa institución y en la Universidad Nacional de Moreno en Argentina, Estados Unidos tiene la capacidad de disputar estos beneficios que ofrece China, si decidiera hacerlo.

"No veo por qué Estados Unidos no podría competir en la capacidad de financiamiento a China: emiten dólares y tienen el sistema financiero más poderoso del mundo. Justamente ese es su gran potencial, es en el plano financiero donde no rivaliza con nadie. La pregunta es: ¿por qué no lo hace?".

En cambio, "Estados Unidos presenta una competencia más del tipo política", agregó y advirtió: "Pero si no rivalizás en serio en el plano comercial y financiero, llevás las de perder."

Esta es apenas una de las carreras tecnológicas que hoy marcan la tensión entre una China que asciende y un poderoso como Estados Unidos que lleva años en la cima como la inteligencia artificial, el control del espacio, armas y energías renovables, entre otras.

Los analistas entienden que el 5G no sólo será una fuente para recopilar información de inteligencia, sino también uno de los campos en los que desatará la ciberguerra. Es decir, ataques ejecutados a distancia contra la infraestructura crítica de naciones y compañías.

Para algunos expertos, ya estamos en una ciberguerra. "La diferencia es que no son batallas declaradas, con soldados, tanques o aviones sino que los ataques se disparan desde agencias de inteligencia privadas para que no se sepa de dónde provienen", explicó Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino y docente del Programa Ejecutivo sobre China Contemporánea de la UCA.

Para Enrique Carrier, experto en telecomunicaciones, lo más relevante de la tecnología es que se trata de una red que permitirá conectar múltiples objetos. En ese sentido, si un país tiene acceso al control de esa infraestructura puede dejar una ciudad sin luz, sin comunicaciones o sin agua.

