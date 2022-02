Volvió Luis Majul, ¿el más albertista de LN+?

image.png +Voces se convirtió en uno de los ciclos más vistos de LN+.

Decimos que Máximo y Cristina son cobardes políticos. Ante el más mínimo riesgo pegan el portazo. No se hacen cargo, no enfrentan las consecuencias, se borran (...) Como en Cromañón, como en la Masacre de Once, como el COVID, como con la derrota más fuerte en la historia del peronismo, de la que CFK y Máximo son los máximos responsables