Viviana Canosa volvió a A24 y confesó: "Sentí que me moría"

"La pregunta es qué pasó. Bueno, pasó que casi me muero"-siguió-"Pero no por COVID, la verdad es que todos estaban tan preocupados de que tuviera coronavirus pero no. Si me hubiera contagiado, lo habría contado. Me hice tres PCR que me dieron negativo y los mandé al canal. Un día los subí a las redes para que ustedes se quedaran tranquilos".

Sucede que, según varias fuentes cercanas al canal, la periodista Viviana Canosa no venía atravesando un buen momento. Se le veía en la cara y eso, sus compañeros lo habrían notado. Tanto es así que le recomendaron que descansara unos días. La conductora tenía muchas toz todo el tiempo y sus colegas temían que fuera coronavirus. Sin embargo, esto no era así.

Y disparó contra sus detractores: "Si tenía COVID, ¿cuál era el problema? Igual no les voy a mentir porque no lo tuve. La cantidad de mentiras que estuve que escuchar y leer en estos días. Con la situación que se genera en los equipos de trabajo si una persona tuvo o no coronavirus. ¿Era necesario?", se indignó.

Por otra parte, la conductora relató que, luego de una serie de estudios y placas que le hicieron para saber lo que le ocurría, no encontraron ninguna causa aparente. "Llamé al canal y les conté que no me habían encontrado nada pero mi toz era insoportable", aclaró.

Según contó ella, el cubrebocas habría influido en su malestar: "Mi toz era muy nerviosa y tenía que ver con el tema del barbijo, me dijo el médico. El barbijo a los alérgicos nos complica mucho", afirmó.

Siguiendo con su relato, Viviana Canosa explicó que el canal le había sugerido quedarse reposando unos días más: "Ahí dije: 'Bueno, me quedó'. Y a partir de ahí, apagué el teléfono y me descompensé", aseguró.

"Yo di peleas tremendas y naturalicé todo eso. Pensé que era normal enfrentarse a un gobierno; que una moto me pase por encima; y vine a trabajar igual. Una locura. No sabía cómo contarle a mi familia y a mis compañeros de trabajo que me estaba muriendo", confesó.

Si yo fuera un celular, a mí no se me terminó la batería, se me había quemado el cargador. Por primera vez en mi vida pensé que me podía llegar a morir de verdad. Miraba a mi hija de 8 años y no tenía fuerzas para levantarme de la cama Si yo fuera un celular, a mí no se me terminó la batería, se me había quemado el cargador. Por primera vez en mi vida pensé que me podía llegar a morir de verdad. Miraba a mi hija de 8 años y no tenía fuerzas para levantarme de la cama

Por último, aclaró que está sana y con ganas de volver a trabajar en televisión y anunció que su madre Mirtha, quien estaba internado por un severo cuadro de coronavirus, evoluciona favorablemente.