Viviana Canosa despejó los rumores y anunció su vuelta

"Viviana Canosa estuvo con inconvenientes de salud después de ser asaltada por motochorros, por lo que desde el 15 se septiembre estuvo guardando reposo por expresa prescripción médica", explica el artículo.

Como una especie de respaldo hacia su estrella televisiva, el canal enumeró con mucha precisión las razones por las que Viviana Canosa no pudo asistir a su programa y descartó todos los rumores que quedaron en el aire:

En tanto, luego Canosa debió afrontar un brote de la variante delta de coronavirus en el colegio ORT, al que va su hija Martina, pero Viviana negó que esto las haya afectado y confirmó que su hija no se contagió, incluso mostró estudios de anticuerpos para comprobarlo

No obstante, vuelve a aclarar la delicada situación de salud que atraviesa la madre de la conductora: "Pero quien sí atraviesa por estas horas un cuadro de covid complicado es su mamá Mirtha, motivo por el cual Viviana Canosa avisó que no iba a poder retomar por estas horas la conducción de su ciclo 'Viviana con Vos', como tenía pensado. La realidad es que está un poco complicada por el tema de la mamá. Hasta que eso no mejore un poco, le pidió a las autoridad de A24 que tengan un poco de paciencia con su vuelta".

Por lo que la vuelta de Viviana Canosa está sujeta a la evolución de su mamá, Mirtha. Si bien la periodista publicó en sus redes sociales que espera volver esta misma semana, todo depende de cómo continúe la salud de su madre.

Mientras tanto, Carlos Campolongo y Eduardo Battaglia se encargan de reemplazar a Viviana Canosa en A24. "Estamos de su lado y este equipo te hace el aguante”, expresaron este lunes (4/10).