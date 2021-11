Un periodista de C5N justificó golpear a la mujeres

Lo de Fernández Llorente no es un exabrupto ni un derrape. Es ni más ni menos que un acto de honestidad bruta. Sus ex vecinos lo saben bien: habla por experiencia propia. La machiruleada y su amenaza velada cuando difundí #LaFoto no es ni más ni menos que otra arista de su misoginia. Lo de Fernández Llorente no es un exabrupto ni un derrape. Es ni más ni menos que un acto de honestidad bruta. Sus ex vecinos lo saben bien: habla por experiencia propia. La machiruleada y su amenaza velada cuando difundí #LaFoto no es ni más ni menos que otra arista de su misoginia.

Cabe recordar, que Vázquez fue la que filtró el famoso Olivos Gate, y tras el suceso, fue criticada y amenazada por distintos sectores del oficialismo.

El papelón en la marcha LGTBIQ

Igualmente, esto no sorprende en el canal a fin del gobierno de turno.

Tal es así, que el pasado 6 de noviembre, C5N volvió a generar tendencias en redes tras cometer un error durante el móvil en la marcha del orgullo LGTBIQ:

“¿Cómo ven la convivencia?, porque veo que hay un montón de gente que viene a pasear, o a ver, o a compartir este clima de color y un poco de alegría y de festejo. ¿Cómo lo ven con la gente normal, la gente común que pasa por acá y ve?”, comentó Alí Mohamed, movilero del canal.

Aunque parece pasar desapercibido durante la transmisión, Twitter se descargó al respecto:

