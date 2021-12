Tras la salida de Luis Novaresio, A24 suma nuevo conductor

La última vez que estuvo en TV fue en 2006, cuando condujo junto a Maby Wells el noticiero en la mañana de El Nueve. Sin embargo, no se encuentra fuera de ritmo, ya que conduce La Barra de Macu en Eco Medios AM 1220 durante los sábados de 13:00 a 15:00.

Cabe recordar que, A24 se encuentra en crisis por la salida de Luis Novaresio y Romina Manguel, figuras indiscutibles del medio. Manguel no explicó sus motivos, pero Novaresio, se dedicara a escribir novelas de ficción.

Frente a dicha crisis, Daniel Vila, aseguró que ‘es falso que hay una especie de huida de talentos en su empresa’, algo que comenzó a decirse tras las abruptas e inesperadas salidas de personalidades como Novaresio, Jey Mammón, Alejandro Fantino y Liliana Parodi, entre otros.

“Primero acá no hemos tenido fuga de figuras, hay personas que decidieron no seguir trabajando en el canal y otras que el canal decidió que no siguieran trabajando, no es que todo el mundo se fue y el canal los quería retener”, comentó la cabeza del Grupo América en diálogo con La Nación.

Sin embargo, hay dos confirmados para el 2022 que renovaron su vínculo: Tanto Viviana Canosa como Baby Etchecopar afirmaron que permanecerán en A24 en el año próximo.

Se esperan confirmaciones de nuevas incorporaciones que ocuparían los espacios restantes en el canal de noticias.