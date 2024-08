Supuesta interna en la familia de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio vs. sus ex esposas

image.png El parte médico compartido por Marcovecchio, sin la firma de los médicos.

Y agregó:

Lo que dicen, me llega información de primera mano, es que el viernes Elba Marcovecchio amenazó a los jefes del hospital vía mai (...) para que sacaran un parte con la información que es la que trascendió, y que se le prohíba la entrada a los asistentes personales de Jorge y las dos ex mujeres, estamos hablando de Andrea Rodríguez y de Sarah Stewart Brown Lo que dicen, me llega información de primera mano, es que el viernes Elba Marcovecchio amenazó a los jefes del hospital vía mai (...) para que sacaran un parte con la información que es la que trascendió, y que se le prohíba la entrada a los asistentes personales de Jorge y las dos ex mujeres, estamos hablando de Andrea Rodríguez y de Sarah Stewart Brown

"En el Italiano están preocupados, sacaron el parte con lo que pidió Elba, sin consultarle al resto de la familia y los médicos no estaban de acuerdo, por eso no lo firmaron", sostuvo Ubfal.

"Obviamente en el final del camino está el dinero, pero Elba es la única que considera que tiene derecho a informar, pero los médicos no estuvieron de acuerdo. Por algo hay un parte sin firma. Esta es la polémica", concluyó.

Desmentida doble a Yanina Latorre: Fuerte réplica de las hijas de Lanata y de Esmeralda Mitre

En las últimas horas Yanina Latorre fue desmentida por partida doble tras las últimas informaciones que brindó sobre Jorge Lanata y Esmeralda Mitre. Sucede que la panelista aseguró que el periodista había vuelto a ser intubado, mientras que la mediática se encontraba viviendo en absoluta marginalidad y con una fuerte adicción a las drogas.

En este marco, las hijas del conductor y la propia Mitre negaron tales dichos con fuertes réplicas.

Comunicado de las hijas de Jorge Lanata



Bárbara y Lola

En primera instancia, en la noche del pasado miércoles la periodista de espectáculos se aventuró a actualizar el supuesto estado de salud de Lanata.

"Sigue con traqueotomía. Lo volvieron a intubar. Es un avance muy lento. Lo que los médicos le dicen a ella (Elba) es que mientras no se le solucione el tema renal no se le puede sacar de ese cuadro. Que está muy complicado por lo renal, por el tema de su diabetes y por todo lo que traía de antes", aseguró Latorre, y su información fue levantada por todos los portales y medios.

Sin embargo, en la noche del jueves las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, difundieron un categórico comunicado en el que, sin mencionarla directamente, rechazaron lo sostenido por la angelita.

No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar. Papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar. Papá NO está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida

"Tal como se comentó en el programa de radio, si todo sigue como ahora, la idea es que en unas semanas se traslade a un centro de rehabilitación para terminar de recuperarse. Este es un proceso muy lento y hay que tener paciencia, pero estamos confiadas en que va a estar bien. Gracias a todos por la preocupación", concluye el escrito.

Esmeralda Mitre publicó su descargo en redes sociales

Por otro lado, el jueves por la noche en Latorre aseguró que la madre de Mitre debió presentar una denuncia para poder internarla en la clínica Trinidad de Palermo. "Ella ya estando internada en la clínica, todavía no es una clínica de salud mental, que es el destino de ella, los abogados (el de ella y su mamá) se agarraron a las trompadas, y el novio le robó el auto", reveló.

Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama. Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos Esmeralda empezó casi a vivir en la indigencia, no tiene trabajo, no existe la herencia tal que ella reclama. Ella entró como en una locura, está en un vínculo con Paolo Vianini, muy tóxico, se habla de golpes, de malos tratos

"Ella empezó a estar muchas horas por día en el tema de drogas, esto lo digo porque la mamá lo declaró en la Justicia, está todo judicializado. Esmeralda no tiene gas, no tiene agua caliente, no tiene para comer, ella empezó a vender todas las cosas del departamento para comprar droga", agregó la panelista.

Les dejo un comunicado para desmentir todo lo que se habló de mi persona ayer, en casi todos los medios de comunicación. Mucho mas no puedo decirles porque mis abogados están trabajando en el tema, pero quedense tranquilos que estoy muy bien y les repito, fue todo mentira lo que…

Ante esto, la hija del empresario Bartolomé Mitre grabó un video desde su casa con su versión de los hechos, que luego fue publicado en las redes sociales de su abogado Daniel Llermanos:

Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas y que por supuesto está comprobado que ha sido así Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas y que por supuesto está comprobado que ha sido así

"Y por haber pedido la citación a juicio de Julio Saguier, mi primo, y también quiero comunicar que nunca fui internada, estoy en mi casa con mi novio y mis amigos", cerró.

