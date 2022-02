Sufre CNN: Renuncia su presidente al revelar relación oculta

image.png Allison Gollust también publicó un comunicando echando luz sobre su relación con Jeff Zucker. Sin embargo, ella se mantendrá en sus cargos.

Como parte de la investigación sobre el periodo de Chris Cuomo en CNN, me preguntaron sobre una relación consensuada con mi colega más cercana, alguien con quien he trabajado durante más de 20 años. Reconocí que la relación evolucionó en los últimos años. Se me pidió que lo revelara cuándo comenzó, pero no lo hice. Me equivoqué. Como resultado, renuncio hoy