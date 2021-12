Se cae el pase de Jey Mammón a Telefe

“Hablando con Telefe, me dicen que lo primero que ocurrió es que hubo un llamado de una alta autoridad de América, que no me precisaron quién es, a un ejecutivo de Telefé sobre esta versión. Voy a leer textual lo que me dijo: ‘Nosotros adscribimos a las buenas prácticas de la industria. No robamos figuras porque sabemos que eso encarece los costos de producción, ni tampoco vamos por el robo de auspiciantes’”, comenzó Calabró, a lo que continuó:

Pudo haber sido tentado por un productor independiente con vínculos con Telefé o por alguien del canal, pero ningún decisor. Del entorno de Jey le habrían dicho que el 31 de diciembre queda libre. El problema de esto es que el contrato de Jey tiene una cláusula a favor de América

Asimismo, la periodista agregó que, si bien le aseguraron desde Telefé que ‘les interesaba la contratación’, su deseo sería primeramente la finalización del contrato con América: “La ganancia que obtenemos es mínima frente al costo de robar a una figura de la industria”.

image.png Jey Mammón rompe el vinculo con Telefe.

La cuestión pasa por la figura de América TV, quien sigue en el medio actualmente. La tensión generada por su supuesto pase, deja en interrogante la continuidad de Mammón en el medio.

Si bien no se comunicó nada al respecto desde América TV, o desde el entorno de Jey, se esperan resoluciones al futuro del conductor, que no solo genera buenas métricas, sino que ocupa un lugar entre las figuras más importantes del canal.

Cabe resaltar que, el Grupo América no se encuentra en un gran momento, en donde la controversia con Laje, la renuncia de Luis Novaresio, y ahora, tal como informó Urgente24, el brote de covid, parecen vapulear a Daniel Vila y José Luis Manzano.

¿Qué sucederá con Mammón?