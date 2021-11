Antonio Laje y Jey Mammon amenazan desarmar al Grupo América

Me dicen que hay nombres que tienen en mente desde octubre del 2020 y que le gustaría conseguirlos en un futuro inespecífico. Este nombre me llega desde parte de la artística de La Nación+, ya circula en los pasillos el nombre de Antonio Laje Me dicen que hay nombres que tienen en mente desde octubre del 2020 y que le gustaría conseguirlos en un futuro inespecífico. Este nombre me llega desde parte de la artística de La Nación+, ya circula en los pasillos el nombre de Antonio Laje

Es que su perfil moderado, serio, crítico hacia la Casa Rosada pero en su justa medida, los equipos que conforma para hacer una mañana distinta y competitiva logran una impronta que hoy a LN+ le está costando consolidar.

Jey Mammon, a Telefe

El conductor de Radio y TV, Jey Mammon, se iría a Telefe.

Seriamente comprometido con los formatos, ViacomCBS piensa en un nuevo año de liderazgo frente a El Trece.

De acuerdo a lo informado por el periodista Pablo Montagna, Mammon estaría evaluando un pase a Telefe, señal que siempre quiso volver a tenerlo entre sus filas: fue allí donde debutó televisivamente, como parte del elenco de La Pelu, en 2012. Al año siguiente, fue participante del reality de famosos Tu cara me suena, que también lo tuvo como participante en su segunda temporada, antes de dar el salto a eltrece, elnueve y América TV.

“A Jey obvio que lo quieren acá, les gusta a él como talento, y siempre hay proyectos y formatos en ViacomCBS”, comentó una fuente cercana a la gerencia artista y programación de Telefe al columnista de Radio Rivadavia.