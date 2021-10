Roberto Navarro se sinceró sobre Aníbal Fernández y atacó a TN

Yo no quiero que salgan a hacer declaraciones que no sirven para nada; que no suman en nada; y que hacen perder votos. Yo creo que Aníbal Fernández puede darnos muchas satisfacciones en torno a la seguridad porque es un problema que tenemos y que él sabe manejarlo haciendo declaraciones sobre ese tema. Yo no quiero que salgan a hacer declaraciones que no sirven para nada; que no suman en nada; y que hacen perder votos. Yo creo que Aníbal Fernández puede darnos muchas satisfacciones en torno a la seguridad porque es un problema que tenemos y que él sabe manejarlo haciendo declaraciones sobre ese tema.

A su vez, pidió a los funcionarios del gobierno "ser más inteligente": "Si opina sobre todo, de vez en cuando, se va a resbalar y la verdad es que no estamos en condiciones de andar perdiendo votos", señaló.

Su ataque a TN

Por otro lado, el periodista Roberto Navarro explotó por los aires cuando le comentaron que el debate político rumbo a las elecciones generales del 14 de noviembre se llevarán a cabo en A Dos Voces, programa emitido por la señal opositora, TN. "Ahí tenés la cancha inclinada", aseguró.

"Si el debate es en la televisión, yo pensaba que iban a hacer un día en TN y otro día en C5N", añadió irónicamente. El resto de los periodistas propusieron otras opciones como el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA, lugar donde se llevó a cabo el Debate Presidencial 2019.

"¿Por qué regalarle a TN el lugar de foro de la democracia?", se indignaron en El Destape Radio.

"Es un programa que no vale nada pero que, cada tanto, lo vuelven a levantar con estos debates porque la gente lo va a ver", disparó Roberto Navarro contra el ciclo conducido por los periodistas por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Sin embargo, el más preocupado por este debate en TN fue el periodista Ari Lijalad: "Voy a decir una brutalidad: Es casi una resignación de que vamos perdiendo y que vamos a perder", opinó.

"Bueno, estamos perdiendo y vamos a perder, eso es cierto. Lo que podemos hacer es recuperar la provincia de Buenos Aires", replicó Navarro mirando el vaso medio lleno. A lo que Ari Lijalad consultó: "¿En TN la vamos a recuperar?". "Sí, qué sé yo. Si la recuperamos va a ser por otras cosas", concluyó Roberto Navarro.