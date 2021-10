“Dije lo que me parecía respecto de las subvenciones. No hay agravio, no hay ningún insulto a nadie en particular. Nik vive agraviándonos”, afirmó Fernández este martes en declaraciones a la prensa.

“Es obligatorio aclarar el tema de lo que se pensó que sería una amenaza. Yo jamás me metería con los hijos de nadie. Si él lo tomó así, si se sintió así, le pido disculpas de manera honesta”, agregó en declaraciones a TN e indicó además que no se le caen “los anillos” por pedir perdón. “Un caballero pide disculpas”, añadió el ministro.

Fernández redujo el episodio a un mero debate.

“No es la primera vez que debatimos con Nik. Me ha insultado varias veces. Yo no lo agravio, pero él sí lo ha hecho varias veces”, dijo Fernández. Tras ello, al ser consultado sobre el pedido de renuncia de diputados de Juntos por el Cambio, el ministro respondió: “Yo le pediría renuncia a tantos y no digo nada”.

Nueva denuncia

Por su parte, el dibujante denunció en las redes sociales que comenzó a recibir otros mensajes intimidatorios, esta vez a su WhatsApp privado.

"El estilo de mensajes q estoy recibiendo en mi celular privado, mi Whatsapp (Muy pocas personas de mi círculo tienen el número)", señaló Nik al mostrar una captura de un mensaje que decía: "He gil (sic) que te pasa con Aníbal, Aníbal es del pueblo". Por esto, el historietista del diario La Nación denunció que el ministro de Seguridad difundió su número. "Gracias Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por difundir datos privados de los ciudadanos que opinan distinto", ironizó.

Más temprano, tras el descargo de Fernández, Nik tuiteó: “Por favor explique de dónde obtiene los sensibles datos personales de nuestros hijos y si los ciudadanos de a pie vamos a poder seguir expresando libremente nuestras ideas”

https://twitter.com/Nikgaturro/status/1447940499839623170 El estilo de mensajes q estoy recibiendo en mi celular privado, mi Whatsapp (Muy pocas personas de mi círculo tienen el número). Gracias Sr. Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por difundir datos privados de los ciudadanos que opinan distinto. @FernandezAnibal pic.twitter.com/9DlA0yXzg6 — Nik (@Nikgaturro) October 12, 2021

Despegue en el oficialismo

En el oficialismo fueron muy pocos los que comentaron sobre el episodio. El primero fue el candidato a diputado Leandro Santoro quien consideró como "inaceptable" que Aníbal aludiera a los hijos de Nik.

“No me gustó, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos me parece que no corresponde, no sé qué quiso decir Aníbal, cualquier referencia directa o indirecta a los hijos o a los familiares es inaceptable”, aseguró Santoro en diálogo con Paulo Vilouta en radio La Red.

"Yo soy amigo de Boggiano, tengo buena relación con Miguel. Y mucha gente hace referencia al pasado político del padre de Miguel. A mí no se me hubiera ocurrido nunca definir una relación política o personal por las cuestiones familiares. Es mi forma de ver las cosas. Y trato de no personalizar. Cuando la discusión va a lo personal. Yo trato de llevarme bien con todo el mundo y no caer en la personalización, que es una tentación que muchas veces tenemos todos”, dijo en diálogo con radio La Red.

Desde el gabinete, en tanto, el ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, manifestó que "por supuesto que no me gustó, no lo comparto". No obstante, el funcionario destacó que Fernández haya pedido disculpas y que "expresó su arrepentimiento ante el error".

"Lo que está claro es que no corresponde, está claro que fue un error", insistió Lammens en declaraciones al canal LN+.

El intercambio de opiniones entre Nik y el titular de la cartera de Seguridad nacional por redes sociales empezó el viernes. Fue ese día cuando el historietista publicó un tuit en su cuenta en el que hacía una crítica a las medidas de las últimas semanas llevadas a cabo por el Gobierno.

Dos días después, Fernández tomó esa publicación y le contestó: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”. Después se supo que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”.