Elisa Carrió apuntó al "narcoterrorismo" y Aníbal Fernández

Se que en toda América del Sur el narcoterrorismo está operando para lavar dinero, desde Colombia hasta Punta Arenas Se que en toda América del Sur el narcoterrorismo está operando para lavar dinero, desde Colombia hasta Punta Arenas

Si bien recordó que en tiempos de la Alianza investigó las acciones de la RAM, dijo: "no quiero hablar sin investigar y estudiar el tema".

Y en este sentido, y en otro tramo del diálogo con los medios, sostuvo que "todo el mundo tiene derecho a su tierra, sin embargo, nadie tiene derecho a la soberanía de su tierra ya que en la Constitución está despersonalizada. Ahora, no hay derecho a la violencia y me parece que tiene que ser condenable", explicó Carrió en la conferencia de prensa.

Elecciones 2021

La ex diputada nacional pidió el voto para Anibal Tortoriello en la provincia de Río Negro: "Pido que la votación sea masiva, porque necesitamos ir construyendo un parlamente de convivencia, y tenemos que dar paso a una República en donde todos podamos tener derechos, donde tengamos imparcialidad, y donde todos tengamos desarrollo y económico, y que los que periodistas no dependan de los gobiernos, sino que puedan ser autónomos", opinó.

"La verdad es que esta gente (gobierno) ha ido cooptando todo, y no hay dignidad; ni de los indígenas, ni de los pobres, ni de las clases medias, ni de los que producen. Yo, y creo que nadie en la Argentina quiere vivir así, sea peronista o radical, porque yo ya no sé ni quién soy, soy Lilita pero no tenga antinomias, y de hecho en mi generación no las hubo".

"La grieta es una invención de Cristina y Néstor Kirchner", dijo. "En la realidad, la grieta no existe porque las familias están cruzadas con los familias, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preservar la amistad y no discutir de política, preservar a los hijos y ser tolerantes, porque lo peor es la división que ha marcado la Argentina que nunca la viví, ni en mi infancia", agregó.

La renuncia de Highton de Nolasco y el regreso de Aníbal Fernández

Por otra parte, ante la pregunta de qué era lo que pensaba sobre la renuncia de la jueza Nora Highton de Nolasco en la Corte Suprema, Elisa Carrió dijo que "era hora, yo la conozco de toda la vida y era una mujer que estaba muy enferma".

Por otra parte, fue consultado por los cambios en el Gabinete, y en particular por el resurgimiento de Aníbal Fernández al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sobre Aníbal Fernández, Elisa Carrió respondió con risas: "Ando escapando; la verdad que no sé, me puse debajo de la cama una vez que me persiguió y ahora volvió, yo no sé cuándo va a pasar, pero bueno, todo pasa, y como Grondona pasó, creo que en dos años pasa también Aníbal", dijo irónicamente.