Roberto Navarro se hartó de Jorge Lanata y le dijo de todo

"Les cuento algo, ahora que no nos escucha nadie, si ustedes se fijan recién me dicen que estaba Lanata diciendo que esto de pasar el video ahora es una operación de La Campora.

Yo me divierto mucho. Ustedes no saben qué divertido es escuchar radio o ver tele donde hablan de algo que tiene que ver con uno, y uno sabe cómo es la cosa y ellos no, y me cago de risa.

Pero es muy interesante, porque ellos lo guardaban para dos días antes mostrarlo y que todos se indignaran por esa reunión, y ahora están tan calientes que no hablan de la reunión, hablan de dónde saqué el material.

Entonces, son tan bobos que todo les sale mal. No es que ellos son más inteligentes, ellos son más inescrupulosos. Entonces se han vuelto más poderosos que pueden hacer esas cosas, pero cuando tienen que pensar y tener la cabeza fría para saber cómo salir de un lugar, no lo saben.

Entonces, en vez de decir ahora ¡Uh! Qué barbaridad, mira el video... dice, ¡Eh! Quién se lo habrá dado. No hablan de otra cosa. Son unos boludos. En el fondo siempre lo fueron.

Yo era un tipo desconocido y ellos me hicieron famoso, y yo me cagaba de risa cuando decían cosas en contra mío, porque me estaban haciendo famoso. Yo ahora lo vuelven a hacer.

Lanata, una hora hablando de quién me dio el video. O sea, los tipos estaban preparados para dos días antes hablar del video, de lo que pasaba en Olivos, y ahora están hablando de quién me dio el video.

En el fondo son unos boludos, lo que pasa es que si sos inescrupuloso, te podés volver rico, te podés volver poderoso, te podés volver lo que quieras aunque no seas inteligente, y eso les pasa a ellos".