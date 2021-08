Teorías conspirativas inundan Twitter por el video en Olivos

Otro que salió al cruce, con esa misma teoría, fue el diputado nacional Mario Negri, que en su cuenta de Twitter publicó:

"Quisieron anticiparse a que el periodismo publicara el El Video y se lo dieron a un medio K. Lo único que confirman es que el Presidente participó de la cena con otras diez personas en la etapa más dura de las restricciones. Hasta un plato para él hay en la mesa. Cinismo al palo", disparó el diputado cordobés.

También opinó al respecto el candidato a diputado nacional, Facundo Manes, pero que lejos de opinar respecto a una teoría conspirativa, se quejó y dijo que le parece "una vergüenza" lo ocurrido.

"Al final, es como me decían en Salto. La honestidad no se aprende, flaco. La traés o no la traés… Vergonzoso El Video. Realmente vergonzoso", sentenció.

"El destape web lo publicó porque ya estaba dando vueltas en muchos lados y no querían q la oposicion diera la primicia. La pongan ellos o montoto el video es nefasto... Episodio 2: Alberto instaladísimo. Nos mitió y queda absolutamente comprobado. Y la teoría de VHM fue un cachivache que se descascaró... Lo que enseña El Video es que Dylan es el único que respeta distancia social y les ladra a estos perejiles para que se dejen de romper el protocolo... Ahora habrá que ver de dónde salió el que difundió el video, con quién salió Roberto Navarro, o si se acostó con alguien del gobierno para revisarle el teléfono… Ah, no? No, claro, Roberto Navarro no es mujer… Mala mía", fueron otros de los mensajes que se leyeron en la red social.

