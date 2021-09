Ricardo Fort no murió y la TV sale a competir contra Netflix

Programas líderes como La Voz Argentina con 23 puntos de rating, compiten contra el mundo de las plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime, en donde los contenidos son producidos en masa.

Se empieza a notar que la agenda de la TV está influenciada por estas plataformas. Las mismas suelen generar tendencias en redes con sus contenidos, y llevan a mostrar como los canales hacen desesperadas maniobras para obtener mayor audiencia.

El Caso América TV

La serie de Ricardo Fort, es uno de los casos más célebres de esta influencia del streaming en la agenda de la televisión.

Rondando en los canales de show y chimento, el tema Fort genera titulares hace semanas.

Es que ahora la serie que podría ser producida por Netflix, llevó a que el canal América TV estrene su nueva tira de especiales bajo la figura de Felfort. “Ricardo Fort, a mi manera” será el nombre del primer capítulo de especiales, y tendrá a la ex pareja del comandante, Virginia Gallardo, como conductora del mismo.

image.png Ricardo Fort junto a su ex pareja Virginia Gallardo.

Lo que llama la atención, es como la grilla de la televisión argentina genera cambios constantes por estos bajos números de rating que parecen incrementarse día a día.

Según contó La Nación, la serie “El comandante” se ve retrasada por tropezarse con diferentes problemas en el correr de los meses. La primera en rechazar participar del proyecto fue Virginia Gallardo, quizá la novia más famosa de Fort. Al principio la panelista de Intrusos se mostró agradecida por la oferta, pero sin ganas de volver al pasado.

Ahora, Gallardo, utiliza este boom del tema Fort para subir escalones en el canal. Pasó de no tener problemas con la producción de la serie a enviar una carta documento en la que advertía a la productora que no podía ser nombrada ni aparecer:

Pedí no estar en la serie, no dar mi testimonio. De buena fe me pidieron que firmara un contrato, pero no va a ser (…) Que no me nombren ni me muestren tiene que ver con un derecho de imagen porque, insisto, no conozco a los productores y no quiero que usen mi imagen ni mi nombre Pedí no estar en la serie, no dar mi testimonio. De buena fe me pidieron que firmara un contrato, pero no va a ser (…) Que no me nombren ni me muestren tiene que ver con un derecho de imagen porque, insisto, no conozco a los productores y no quiero que usen mi imagen ni mi nombre

Además ahora también se suma Ángel de Brito: Los ángeles de la mañana también comenzaron a tocar el tema y a traer a otras mujeres de Ricardo, como María Fernanda Callejón.

Hace unos días Intrusos subió el ex show de Ricardo Fort, Fort Night Show, a su cuenta de YouTube. El canal parece utilizar todas sus tácticas para subirse a este tren del rating.

A ocho años de su muerte, Ricardo Fort volvió a dar rating en la TV y la polémica sigue rondando en los canales del país.

Mientras que la televisión desespera por generar tendencia, las plataformas de streaming no parecen mover un pelo y esperan con tranquilidad los avances de la serie, para así, arrebatarle definitivamente a la televisión toda la audiencia obtenida por el tema Fort.