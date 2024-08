Reconocida colega tildó a Marina Calabró de "Traidora mitómana": ¿Por qué?

No obstante, al narrar lo ocurrido, Latorre decidió aportar más detalles sobre su indignación: “Ya que estamos largo todo. La semana pasada me escribió Luis Majul para decirme: ‘¿Estamos en condiciones de que te amigues con Calabró?’. Y le digo ‘¿Vos qué parte no entendiste de que eso es un tema terminado? Aunque me amigue y mañana me case con ella, nunca más hago un pase. No me gusta’”, afirmó sin rodeos.

Pese a que Diego Latorre, quien también trabaja en el streaming de Bondi, le preguntó a su esposa si estaría dispuesta a aceptar una disculpa de Calabró, la respuesta de Yanina fue contundente: "¡No, ya está!". Dejando en claro que cualquier tipo de acercamiento entre estas dos figuras del espectáculo parece estar lejos de producirse.

La primicia de la salida de Marina Calabró que Yanina Latorre no pudo dar

A finales de junio de este año, Ángel de Brito sorprendió en su segmento #ÁngelResponde (Bondi Live) al anunciar que Marina Calabró dejaría la columna que solía realizar en Radio Mitre. “Termina su participación en el programa. El 19 de marzo ya lo había hablado con Jorge Lanata. ¿Cuál es el motivo de la renuncia? Es la reducción de su columna”, fueron sus palabras en dicha ocasión.

Posteriormente, tras diversas especulaciones, la periodista aclaró las razones de su decisión. En una entrevista para "Buenos días América", fue consultada sobre si su salida se debía a cuestiones "netamente profesionales". Respondiendo con determinación: “Te lo juro por mi viejo”.

Asimismo, Calabró también explicó por qué tardó en hacer pública la noticia. Según sus declaraciones, “Lo que postergó un poco fue la nominación al Martín Fierro, después el premio, y en el medio la internación de (Jorge) Lanata. No me parecía el momento. Distintas circunstancias lo fueron dilatando”, detalló.

