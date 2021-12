Por un juicio, echan a Marcelo Tinelli de El Nueve

https://twitter.com/metzgereduardo/status/1471519294869495811 Quiero informar de la situación judicial con respecto a la copia y utilización de información confidencial de un formato de mi creación por parte de LaFlia y Canal 9. (Abro Hilo) — eduardo metzger (@metzgereduardo) December 16, 2021

No es lo único

No ha sido sólo un mal año en términos de producciones y rating para Marcelo Tinelli. El club que preside desde 2019 y del cual es hincha, San Lorenzo de Almagro, atraviesa una crisis sin precedentes, no sólo en cuanto a lo deportivo (quedó en el puesto número 21 del último torneo) sino también respecto a lo económico. Tal como informó Urgente24, el pasado jueves (16/12) los jugadores Franco Di Santo, Jalíl Elías y Yeison Gordillo intimaron al club por sus respectivas deudas. Actualmente, Tinelli se encuentra ejerciendo el rol de Presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, lo cual lo mantiene alejado de sus actividades como cabecilla del Ciclón. Sin embargo, su regreso, que se espera para mayo de 2022, no es del agrado de muchos.