Marcelo Tinelli tiene nuevo trabajo

El jueves (16/12) se oficializó que el conductor Marcelo Tinelli aceptó una nueva propuesta laboral, luego del final de su célebre ciclo, Showmatch, en un año que fue realmente para el olvido en cuanto al rating. El presentador se encargará de la producción, de la mano de su compañía La Flia, de una serie juvenil que se emitirá a través de Star Plus, el servicio de streaming del canal de televisión homónimo propiedad de The Walt Disney Company. La propia empresa fue la encargada de anunciar la incorpoación de Tinelli a sus filas a través de su cuenta de Twitter. Si bien no han trascendido novedades respecto a la ficción que producirá Marcelo Tinelli, se sabe que el estreno está pactado para el año 2022.