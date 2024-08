Oficial: Habrá Cantando 2024 con Florencia Peña como conductora

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuccaPrensa/status/1829250836599624166&partner=&hide_thread=false Finalmente, @Flor_de_P conducirá el “CANTANDO 2024” en @AmericaTV desde Septiembre.



TODOS LOS QUE DIJERON QUE NO:

— Ángel de Brito

— José María Listorti

— Momi Giardina

— Paula Chaves

— Leo Montero

— Marcelo Tinelli

— Mariano Iúdica

— Pampita pic.twitter.com/mYKnvE3Wsu — (@LuccaPrensa) August 29, 2024

Por otro lado, en lo que respecta a la fecha de debut del Cantando, la misma está pactada para el próximo 16 de septiembre y se enfrentará mano a mano con el nuevo reality show de parejas de Alejandro Fantino en El Trece, desde las 22:00.

El ciclo no se emitiría de lunes a viernes sino que, saldría al aire tres veces por semana, en línea con una política low cost que se pretende implementar para el reality show a raíz de la aguda crisis financiera que atraviesa el canal.

Por último, los participantes pertenecerían al ambiente de los influencers o al entorno de los ex participantes de Gran Hermano.

Clima de tensión en América TV: Se define el regreso del Cantando

Pese a tener fecha de debut pactada para el 16 de septiembre, aún no se sabe a ciencia cierta si el Cantando por un Sueño volverá a través de la pantalla de América TV. La tensión entre Marcelo Tinelli y Daniel Vila escala, a la vez que el canal sufre de una aguda crisis. Esta semana podría definirse todo.

image.png Marcelo Tinelli y Daniel Vila intentan acordar el regreso del certamen de canto en América TV.

Los últimos datos que trascendieron fueron compartidos por Ignacio Rodríguez, periodista del Grupo Indalo, quien compartió en el portal de C5N el estado de situación.

"Esta semana se define si se hace o no", le informó una fuente importante de la señal a Rodríguez, y según describió el periodista de espectáculos, "con cierto nerviosismo sobre lo que sucederá ya que la tensión crece día a día, con un Vila que quiere adelantarse a los grandes, con ínfulas de intentar competir entre Telefe y El Trece".

Por otro lado, dada la falta de inversión y ante la negativa de Tinelli de estar a cargo del programa, el accionista del Grupo América habría desembolsado de su bolsillo la suma que estaría destinada para Paula Chaves, quien se rumoreaba quedaría a cargo del envío. Sin embargo, la también modelo terminó rechazando el ofrecimiento.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Todo sobre el #Cantando: qué pasa entre Tinelli y Vila y cómo puede terminar todo

Detalles que nadie te contó y te amplió lo que te conté en primicia en #LaTrasnoche de @SiemPrimicias

Todo, en mi nota de hoy para @C5N



Todo sobre el #Cantando: qué pasa entre Tinelli y Vila y cómo puede terminar todo



Detalles que nadie te contó y te amplió lo que te conté en primicia en #LaTrasnoche de @SiemPrimicias



Todo, en mi nota de hoy para @C5Nhttps://t.co/Ntr6377XwW — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) August 27, 2024

En este marcó, Rodríguez indicó:

La idea es que Tinelli esta semana consiga 'sí o sí' esa inversión, y será mediante un puente con Alejandro Spinello, dueño de Estudio Sparza, donde se emitiría el programa y se está armando la escenografía que ya te detallamos. El puente sería para pautar con el Gobierno Nacional aunque, según nos confirman, 'para Spinello sí hay, pero para Marcelo no. (Javier) Milei odia a Marcelo, si le dan la plata a él, no se hace el Cantando La idea es que Tinelli esta semana consiga 'sí o sí' esa inversión, y será mediante un puente con Alejandro Spinello, dueño de Estudio Sparza, donde se emitiría el programa y se está armando la escenografía que ya te detallamos. El puente sería para pautar con el Gobierno Nacional aunque, según nos confirman, 'para Spinello sí hay, pero para Marcelo no. (Javier) Milei odia a Marcelo, si le dan la plata a él, no se hace el Cantando

"La tensión entre Tinelli y Vila va en aumento, al punto de que los rumores indican que el esposo de Pamela David podría activar una cláusula del contrato con el conductor y, en principio, dejarlo fuera de la gerencia de programación si no se logra realizar el programa de canto con famosos", concluyó el columnista de Radio 10.

