Los 60 años de Osvaldo Granados con la Casta

En verdad, el periodismo fue, es y será la capacidad de comunicar una noticia a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, hay que saltar el mostrador y pararse del otro lado, el del receptor y sus limitaciones. Todo lo contrario es vanidad, y con el ego no se comunica.

En el caso de Granados, quien antes de ingresar al diario La Prensa era docente, siempre entendió que breve y sencillo es mejor, y por eso lo mudaron a la economía en días en que los periodistas de finanzas y negocios eran rebuscados y difíciles para gran parte del público... en un país de recurrentes crisis económico-financieros que marcaban la agenda de la opinión pública.

Embed El académico Osvaldo "Bebo" Granados publicó su libro "60 años de casta". Es una memoria plena de "anécdotas desopilantes y explicaciones iluminadoras, pero a la vez es la historia viva de años turbulentos, dominados por una economía incomprensible" #60añosdecasta #BeboGranados pic.twitter.com/vE2aYAEKkQ — ANPargentina (@ANPargentina) October 30, 2024

El concepto

De todos modos, Granados cree que en su capacidad de síntesis fue fundamental el período en que, durante un extenso conflicto laboral en el diario Clarín (1976), respondió a la convocatoria de Cytrynbum para ayudarlo a que el matutino siguiera saliendo. Su trabajo era leer, titular y 'copetear' (el breve resúmen de la noticia. Algunos creen que es la introducción a la información y están equivocados). Cuando el diseñador decía que se titulaba con 3 líneas de 8 letras, eran 3 líneas 8 letras. No podían ser 9 letras. Y si era un copete de 30 espacios eran 30 caracteres, no 31.

Aquella tarea, que inicialmente pareció una tortura, fue un desafío que terminó en ejercicio y devino en experiencia. Había que buscar rápidamente el concepto para realizar la tarea, y en velocidad porque el personal era escaso para tantas páginas por llenar.

Sin concepto no hay contenido. Y el concepto es previo a la elaboración. No hay título sin concepto, y no hay nota sin título.

En la previa de mi ingreso a Ámbito Financiero, Roberto García me dijo -aunque ahora él dice que no lo recuerda- que si quería que una nota tuviese lectura de los lectores no debía pasar de las 23 líneas. 'El Bebo' utilizaba menos líneas y por eso pudo marcar una época en la radio y la TV. No es tan sencillo. La mayoría no lo consigue. Imposible no recordar a Bernardo Neustadt, un as del concepto, que logró convertirlo en rating y negocio.

Título y copete como todo contenido puede enojar a 'la intelectualidad' porque, obviamente, quedan muchos detalles afuera. Pero no existe el público sino los públicos, de exigencias diferentes, y el profesional se adapta. Pero el medio es el mensaje: aquellos medios en los que el tiempo es la unidad de medida tienen exigencias muy concretas, que 'el Bebo' entendió y respetó siempre.

Por diferentes motivos socioculturales, las masas se comporta diferente a 'la Casta'. ¿Por qué, entonces, un veterano de los 'mass media' menciona a 'la Casta' en su autobiografía? Porque no hay que confundir receptor con emisor. Granados frecuentó siempre a 'la Casta' como origen de la noticia, que lograba convertirla en mensaje para el receptor. Sin fuentes no hay noticia y el periodismo entra en crisis. Gracias 'Bebo'.

